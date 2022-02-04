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Лишка: не хотел ехать в Китай, там нельзя тренироваться. Рад, что работаю с «Северсталью»

Лишка: не хотел ехать в Китай, там нельзя тренироваться. Рад, что работаю с «Северсталью»
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Нападающий череповецкой «Северстали» Адам Лишка вернулся в расположение команды, сообщает твиттер-аккаунт клуба. 22-летний форвард был включён в список запасных сборной Словакии на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Я был в запасе, сказал, что не хочу ехать в Китай, так как там тренироваться нельзя. Я думал, что мы будем вместе тренироваться как сборная, но в итоге просто сам занимался в зале и на льду. Очень рад, что работаю здесь, с командой», — заявил Лишка.

В текущем регулярном чемпионате нападающий провёл за «Северсталь» 47 матчей, забросив восемь шайб и отдав 11 голевых передач при показателе полезности "-2".

Сборная Словакии стартует на Олимпийских играх в четверг, 10 февраля, матчем с командой Финляндии (11:40 мск).

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