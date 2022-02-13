Расписание пятого игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 13 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется завершением группового этапа. В первой встрече дня сыграют сборные Словакии и Латвии.
Расписание трансляций пятого игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 13 февраля:
Группа C:
07:10. Словакия — Латвия;
11:40. Финляндия — Швеция;
Группа А:
16:10. Китай — Канада;
16:10. США — Германия.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A играют сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.
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