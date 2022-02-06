Разин: «Северсталь» со всеми проблемами не плачет, что сезон не доигран

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал досрочное окончание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Официально завершён регулярный чемпионат КХЛ. Выставляю две картинки:



1. Общая таблица (все 24 команды) после последней игры (8-е место);



2. Таблица сыгранных матчей на домашней площадке (1-е место).



Согласен, что у кого-то поменьше игр, но… с какими проблемами мы столкнулись в этом сезоне (половину чемпионата играли без основного вратаря и начало чемпионата, когда мы находились на дне таблицы, эту проблему хорошо показывало): травмы и болезни основных ребят, выбывавших на длительные сроки… Со всеми этими проблемами справились и не плачем, что сезон не доигран.

Это не просто слова. Посмотрите, сколько очков мы взяли в играх с командами, находящимися в таблице выше нас: «Металлург» – 3 очка, «Трактор» – 1 очко, СКА – 2 очка (победа в Питере), «Ак Барс» – 2 очка (1 игра в Казани), «Динамо» – 2 очка, «Йокерит» – 1 очко, ЦСКА – 3 очка. Обыграли Салават, находящийся на девятом месте, два раза!



Из нашей команды на Олимпийские игры поехали Дима Шугаев и Йоонас Няттинен! На МЧМ ХК «Северсталь» представлял Никита Гуслистов. На этапах Евротура забрасывал Даниил Вовченко.



Я не хвалюсь… это всего лишь отрезок, за который мне не стыдно! Хочу сказать спасибо ребятам, тренерскому штабу, руководству и, конечно, болельщикам за то, что у нас одна команда! Жизнь продолжается… Впереди самое интересное: плей-офф!» – написал Разин.