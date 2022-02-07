Крылов: КХЛ нуждается в пересмотре стратегии развития. Она не соответствует реалиям
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Александр Крылов прокомментировал досрочное завершение регулярного чемпионата.
«Убеждён, что КХЛ нуждается в пересмотре своей стратегии развития. Утверждённая стратегия, к сожалению, уже давно не соответствует реалиям, в которых мы живём. Заявлено, что лига коммерческая, а решения принимаются некоммерческие. Всем этим в первую очередь должна лига озадачиться», — приводят слова Крылова «РИА Новости Спорт».
Напомним, «Авангард» по итогам регулярного сезона-2021/2022 занял пятое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина омский клуб сыграет в серии с казанским «Ак Барсом».
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