Крылов: КХЛ нуждается в пересмотре стратегии развития. Она не соответствует реалиям

Председатель совета директоров омского «Авангарда» и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Александр Крылов прокомментировал досрочное завершение регулярного чемпионата.



«Убеждён, что КХЛ нуждается в пересмотре своей стратегии развития. Утверждённая стратегия, к сожалению, уже давно не соответствует реалиям, в которых мы живём. Заявлено, что лига коммерческая, а решения принимаются некоммерческие. Всем этим в первую очередь должна лига озадачиться», — приводят слова Крылова «РИА Новости Спорт».



Напомним, «Авангард» по итогам регулярного сезона-2021/2022 занял пятое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина омский клуб сыграет в серии с казанским «Ак Барсом».