Никитин обыграет ЦСКА, «Ак Барс» вылетит? Каким будет первый раунд плей-офф КХЛ

На днях КХЛ официально объявила, что регулярный чемпионат сезона-2021/2022 доигран не будет. Из-за того, что у многих команд разное количество проведённых матчей, было принято решение распределить итоговые места по проценту набранных очков, что оказало влияние на сетку Кубка Гагарина. Какие будут пары и чего можно ожидать в начале плей-офф – рассказываем в превью первого раунда.

Запад

СКА — «Динамо» Минск



Одно из трёх противостояний, которые повторяют сценарий прошлогоднего плей-офф. В 2021-м петербуржцы и минчане также встретились на стадии первого раунда, и тогда армейцы достигли необходимого результата за пять матчей. Однако серия была омрачена скандалом в третьем матче, когда зрители «Минск-Арены» забросали лёд бутылками, выразив недовольство судейством.

В этом сезоне белорусы едва ли смогут превзойти результат предыдущего плей-офф – несмотря на всю боевитость, «Динамо» не хватает класса и кубкового опыта, которых у петербуржцев хоть отбавляй. СКА значительно усилился за последний год – это касается и мощных трансферов в лице Юханссона, Гусева и Лехтонена, и уже имевшихся игроков – звено Кузьменко – Кемппайнен – Бурдасов теперь является одним из лучших в лиге. С таким составом динамовцев должен проходить любой тренер – будь то Валерий Брагин, Роман Ротенберг или же Йозе Марино.



Прогноз: 4-1



«Йокерит» — «Спартак»



В этой паре сойдутся команды, которые в случае победы в серии повторят свои лучшие результаты в Кубке Гагарина – «Спартак» дважды подряд добирался до четвертьфинала на заре существования КХЛ, «Йокерит» же в последний раз выходил туда в сезоне-2019/2020, однако снялся из-за ситуации с коронавирусом, вскоре после чего был досрочно завершён и весь розыгрыш.



Прошлый же год для обеих команд сложился неудачно – и те и другие вылетели уже в первом раунде, при этом не одержав ни одной победы на двоих. Однако «джокеры», в отличие от предыдущего плей-офф, в этот раз смогут проводить домашние матчи на своей площадке, а не на льду соперника, что определённо должно дать финнам преимущество.

Фото: photo.khl.ru

А вот что может сыграть в пользу подопечных Бориса Миронова – большой вопрос. Несмотря на то что спартаковцы неплохо провели концовку регулярного чемпионата, они всё ещё не выглядят фаворитами в этой паре. Представители Хельсинки обладают гораздо большим опытом, да и проводить Лаури Марьямяки им наверняка хочется красиво.

Прогноз: 4-2



ЦСКА — «Локомотив»



Благодаря досрочному завершению регулярного чемпионата болельщики получат один из самых интересных сюжетов всего Кубка Гагарина уже в первом раунде – Игорь Никитин, который год назад с огромным трудом остановил «Локомотив» в напряжённой семиматчевой серии в четвертьфинале, на этот раз уже в качестве наставника ярославцев постарается доказать бывшему клубу, что решение ЦСКА расстаться с ним было неправильным.



Доказывать обратное будет Сергей Фёдоров, который пока занят хлопотами в сборной России. Для него предстоящий плей-офф станет первым в качестве главного тренера – думаю, ещё никто не успел забыть, как тяжело для него проходила адаптация в регулярном чемпионате. Лишь к концу сезона игра армейцев стала приобретать конкретные очертания – интересно, смогут ли они быстро восстановить наработки.

Несмотря на то что с голами у «Локомотива» по-прежнему проблемы (к тому же лучший бомбардир ярославцев в регулярке Рид Буше наверняка не сыграет в плей-офф), их главный козырь, которым после прихода Никитина автоматически стала оборона, вкупе с одним из лучших голкиперов лиги Эдди Паскуале может добыть для железнодорожников путёвку в следующий раунд. Но просто точно не будет.



Прогноз: 3-4



«Динамо» Москва — «Северсталь»



Ещё одно повторение прошлогоднего первого раунда плей-офф. Тогда череповчане, несмотря на итоговые 1-4, изрядно попили крови у динамовцев, которым пришлось потратить очень много сил, чтобы не дать сопернику продлить серию ещё на два матча.



Год спустя москвичи без Яшкина и Кагарлицкого, но с более сбалансированным и всё ещё лучшим на Западе нападением вновь встретятся с «Северсталью», которая под руководством Андрея Разина превратилась в грозу больших команд и стала едва ли не главным открытием прошедшей регулярки.

В Череповце наверняка проведут работу над ошибками и подготовятся ещё раз навязать бой более мастеровитому сопернику. Однако и в Москве сложа руки не сидят. Смена тренера в «Динамо» прошла абсолютно безболезненно – пришедший на место Владимира Крикунова Алексей Кудашов долгое время вёл команду в лидерах Запада, при этом бело-голубые играли в довольно привлекательный хоккей. Огромным плюсом для москвичей является наличие Вадима Шипачёва – капитан «Динамо» и сборной России находится в отличной форме, и одно только его присутствие может повернуть ход противостояния в пользу бело-голубых.

В то же время почему-то есть ощущение, что «Северсталь» способна сотворить небольшое чудо и пройти в четвертьфинал. Должно же в первом раунде найтись место для сенсации? Если да, то лучшего противостояния, чем это, не будет.



Прогноз: 3-4

Восток

«Металлург» — «Барыс»



Год назад эти команды также встречались в первом раунде, и тогда для выявления победителя, которым стала «Магнитка», понадобилось аж шесть матчей. Сегодняшний «Барыс» едва ли протянет больше пяти – несмотря на то что последние две встречи, состоявшиеся в начале января, остались за казахстанским клубом, разница команд в классе является слишком большой, чтобы представители Нур-Султана могли иметь хотя бы призрачный шанс на проход в следующую стадию.

Фото: photo.khl.ru

Даже последние приобретения «Барыса» — Линден Вей и Томаш Юрчо – которые добавили команде креатива, едва ли помогут подопечным Юрия Михайлиса забрать больше одной победы – у казахстанцев большие проблемы в обороне, которая попросту не справится с лучшей атакой в лиге.



Прогноз: 4-1



«Трактор» — «Нефтехимик»



Челябинцы ударно провели регулярку и даже могли бы побороться за первый за 10 лет Кубок Континента. Однако из-за решения КХЛ досрочно завершить гладкий чемпионат «Трактор» лишился не только возможности стать лучшей командой по итогам регулярного сезона, но и первого места в Восточной конференции.



Вероятно, это даже к лучшему – по крайней мере, в первом раунде. Вместо «Барыса», который активизировался к концу регулярки и мог бы потратить больше сил и времени подопечных Анвара Гатиятулина, челябинцам достался «Нефтехимик», которому в Кубке Гагарина ловить абсолютно нечего.



Продвижение в следующий раунд не должно вызвать у «Трактора» никаких проблем – нижнекамцы проходили барьер 1/8 в далёком 2010 году, а предпосылок, что это произойдёт в ближайшее время, не предвидится.



Прогноз: 4-0



«Салават Юлаев» — «Сибирь»



Первый плей-офф под руководством Томи Лямся ещё долго будет сниться болельщикам «Салавата» в кошмарах – после убедительной победы в пяти матчах в серии с «Трактором» юлаевцы так же убедительно проиграли принципиальным соперникам из «Ак Барса» в четырёх.

Начать процесс реабилитации, подготовка к которой получилась весьма неоднозначной (за отличным стартом регулярки последовала неровная середина сезона), финну и его команде предстоит в противостоянии с «Сибирью», которая, напротив, после провального старта разыгралась не на шутку и даже могла рассчитывать на место повыше.



На стороне уфимцев – большой кубковый опыт и класс отдельно взятых игроков, новосибирцев – эффект неожиданности и ситуация, в которой команде банально нечего терять. «Салават» же в случае провала может на время попрощаться с претензиями на звание топ-клуба.



При этом оборона, которая стала визитной карточкой сибиряков по ходу регулярки, едва ли сыграет такую же роль и в плей-офф – хотя бы потому, что в этом компоненте юлаевцы точно не уступают и даже превосходят будущего соперника.



Прогноз: 4-2



«Ак Барс» — «Авангард»



Самое яркое противостояние предыдущего Кубка Гагарина возвращается, и очень жаль, что одна из этих команд покинет розыгрыш так рано. В прошлом году в этой серии, которая определяла чемпиона Восточной конференции, было всё: яркая и непредсказуемая игра, жёсткая борьба на каждом участке площадки, невероятные камбэки, взрывающие мозг развязки матчей и полное наплевательство по отношению к фактору домашнего льда – плей-офф во всей его красе.

После того накала, который любители КХЛ получили в прошлом году, не хочется рассчитывать на меньшее, а душа, выражаясь словами Ивана Васильевича из нетленной классики, требует продолжения банкета.



Несмотря на более низкий посев и тот факт, что все три очных матча в прошедшей регулярке выиграл «Ак Барс», фаворитом в этой серии всё же будет «Авангард». В пользу этого говорит и статус чемпионов, и умение «ястребов» вырывать победу на зубах, чего порой не хватает казанцам.



С другой стороны, за три предыдущих года под руководством Боба Хартли у «Авангарда» проглядывается интересная закономерность: дошли до финала – вылетели в первом раунде – дошли до финала — …? Узнаем уже через месяц.



Прогноз: 3-4