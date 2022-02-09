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Как вы оцените игру сборной России в матче со Швейцарией?

Как вы оцените игру сборной России в матче со Швейцарией?
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Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы оцените игру сборной России в матче со Швейцарией?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

За три секунды до конца первого периода Антон Слепышев вывел сборную России вперёд. Этот гол стал победным. Голкипер Иван Федотов оформил «сухарь», отразив 33 броска.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Календарь мужского хоккейного турнира ОИ-2022
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