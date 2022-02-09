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Игрок сборной России Никишин заявил, что навсегда запомнит свой первый матч на Олимпиаде

Игрок сборной России Никишин заявил, что навсегда запомнит свой первый матч на Олимпиаде
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Защитник сборной России Александр Никишин прокомментировал победу в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).

«Непонятно, какие чувства были на первых минутах — а потом я удалился. Неосознанно, можно сказать, слегонца подтолкнул. После удаления уже вошёл в матч, игра пошла. Потом было несколько хороших бросков, но главное, что победили. Качество льда? Если сравнивать с тренировочной ареной, то кажется похуже. Думаю, привыкнем со временем.

Не очень зрелищный хоккей – это из-за того, что давно не играли? Да, давно не играли с другой командой. Первый период вы сами видели, а со второго и третьего мы уже хорошо поймали игру. Перенесёмся на следующую. Как швейцарцы? Понравилась команда. Быстрая, манёвренная, нападающие у них очень быстрые. С моими габаритами я и удалился. Видно, что они маленькие, быстрые. От них всего можно ожидать.

Я сегодня в большинстве не выходил, выходил «четыре на четыре». Доверие? Чувствуется, конечно. Стараюсь его оправдывать. После удаления старался забыть ситуацию. Думаю, это мне помогло.

Навсегда запомню этот матч? Конечно, ведь это Олимпиада», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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