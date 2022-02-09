«Нельзя свои интересы ставить выше интересов команды». Фетисов — об удалении Слепышева

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о поступке российского форварда Антона Слепышева, который поддался на провокацию и ударил соперника головой. Нападающего могли удалить до конца встречи.
«Прибавить надо во многих аспектах. Матч был напряжённым, в том числе и игра в неравных составах — ключевой момент взаимоотношений в каждом звене. Нельзя свои интересы ставить выше интересов команды. Хорошо, что такие моменты происходят в начале турнира. Дисциплина в интересах команды, терпение — одни из главных качеств успеха команды», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
- 9 февраля 2022
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