«Нельзя свои интересы ставить выше интересов команды». Фетисов — об удалении Слепышева

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о поступке российского форварда Антона Слепышева, который поддался на провокацию и ударил соперника головой. Нападающего могли удалить до конца встречи.



«Прибавить надо во многих аспектах. Матч был напряжённым, в том числе и игра в неравных составах — ключевой момент взаимоотношений в каждом звене. Нельзя свои интересы ставить выше интересов команды. Хорошо, что такие моменты происходят в начале турнира. Дисциплина в интересах команды, терпение — одни из главных качеств успеха команды», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Новость по теме Вячеслав Фетисов оценил победу сборной России в матче против Швейцарии на Олимпиаде