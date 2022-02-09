«Сент-Луис» продлил контракт с Торопченко на один год

«Сент-Луис Блюз» продлил контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

Стоимость сделки составляет $ 750 тыс. в НХЛ и $ 100 тыс. в АХЛ.



Торопченко дебютировал в НХЛ 14 декабря и провёл пять матчей в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Также на счету игрока 32 игры в АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс», где он набрал 12 баллов: забросил семь шайб и отдал пять результативных передач.



Напомним, 22-летний форвард был выбран «Сент-Луисом» в четвёртом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 113-м номером.

Следующий матч «Блюз» проведут на домашнем льду 11 февраля с «Нью-Джерси Дэвилз» 11 февраля в 4:00 мск.