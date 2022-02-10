Кожевников: не надо удивляться победе Дании над Чехией. Она способна на сюрприз и для нас
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал предстоящий матч сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой Дании.
«Лучше играть наигранными связками. Но нужно смотреть на состояние игроков, кто как себя чувствует, какие микротравмы есть.
Победа Дании над Чехией? В том году удивили немцы. Чему тут-то удивляться? Не надо этого делать. Турнир без сумасшедших звёзд. Есть сильные, есть слабые игроки. Датчане выиграли, но посмотрим, что дальше будет. Сюрприз могут и нам преподнести», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Напомним, встреча между Россией и Данией состоится завтра, 11 февраля. Начало — в 7:10 по московскому времени.
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