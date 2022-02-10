Плющев: с Данией у России не бывает лёгких игр. В атаке надо что-то менять
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем матче национальной команды со сборной Дании на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«После первой игры стало понятно, что в атаке надо что-то менять. Над этим, наверное, и работал тренерский штаб, и в игре с Данией хочется видеть улучшения.
Когда твой единственный гол залетает в ворота от защитника, ты задаёшься вопросом: «Что делали наши нападающие все 60 минут?» Тут нет смысла кого-то выделять.
У нас не было лёгких игр с датчанами в последнее время. Их класс подтягивается к уровню лучших команд. Мы же не можем похвастаться тем, что впереди планеты всей», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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