Три очка Шаранговича помогли «Нью-Джерси» обыграть в гостях «Сент-Луис»

«Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в гостях оказался сильнее «Сент-Луис Блюз» (7:4). Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр».



В составе победителей 3 (1+2) очка набрал белорусский форвард Егор Шарангович. Также заброшенными шайбами отметились Пи Кей Суббэн, Майкл Маклауд, Нико Хишир (дубль), Джимми Веси и Йеспер Боквист.



Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Блюз» Клим Костин. Он прервал серию из 29 матчей без голов. Форвард «блюзменов» Павел Бучневич стал автором голевой передачи. Также у «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн (дубль) и Джастин Фолк.

«Калгари Флэймз» на своём льду уверенно обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2. Российский нападающий «кленовых листьев» Илья Михеев результативными баллами не отметился, как и защитник хозяев Никита Задоров.

«Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 2:0. Защитник канадского клуба Никита Зайцев провёл на льду 17.18 и заработал показатель полезности «-1».

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме переиграл «Баффало Сэйбрз» (4:3, ОТ). Российский форвард «мундиров» Егор Чинахов провёл на площадке 14.37 и не отметился результативными действиями, защитник Владислав Гавриков заработал показатель полезности «+2» при 23.13 минутах на льду.