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Три очка Шаранговича помогли «Нью-Джерси» обыграть в гостях «Сент-Луис»

Три очка Шаранговича помогли «Нью-Джерси» обыграть в гостях «Сент-Луис»
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«Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в гостях оказался сильнее «Сент-Луис Блюз» (7:4). Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр».

В составе победителей 3 (1+2) очка набрал белорусский форвард Егор Шарангович. Также заброшенными шайбами отметились Пи Кей Суббэн, Майкл Маклауд, Нико Хишир (дубль), Джимми Веси и Йеспер Боквист.

Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Блюз» Клим Костин. Он прервал серию из 29 матчей без голов. Форвард «блюзменов» Павел Бучневич стал автором голевой передачи. Также у «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн (дубль) и Джастин Фолк.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 7
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Суббэн – 02:12' (5x5)   0:2 Маклауд (Сиверсон, Веси) – 15:07' (5x5)   1:2 Костин (Сундквист, Крюг) – 15:37' (5x5)   2:2 Шенн (Парэйко, О'Райлли) – 25:13' (5x5)   3:2 Фолк – 35:03' (5x5)   3:3 Шарангович (Хишир, Смит) – 49:08' (5x5)   3:4 Хишир (Суббэн, Шарангович) – 51:34' (4x4)   3:5 Веси (Зигенталер, Заха) – 57:41' (5x5)   4:5 Шенн (Бучневич, Крюг) – 58:17' (6x5)   4:6 Боквист (Сиверсон, Гиллис) – 58:41' (en)   4:7 Хишир (Шарангович) – 59:50' (en)

«Калгари Флэймз» на своём льду уверенно обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2. Российский нападающий «кленовых листьев» Илья Михеев результативными баллами не отметился, как и защитник хозяев Никита Задоров.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Сандин (Нюландер, Таварес) – 23:49' (5x5)   1:1 Манджапане (Баклунд, Коулман) – 24:13' (5x5)   2:1 Ханифин (Андерссон, Ткачук) – 33:03' (5x5)   3:1 Чюлингтон (Ханифин, Баклунд) – 33:35' (5x4)   4:1 Линдхольм (Годро, Танев) – 35:54' (5x5)   5:1 Андерссон – 41:16' (5x5)   5:2 Бантинг (Мэттьюс, Лильегрен) – 45:06' (5x5)

«Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 2:0. Защитник канадского клуба Никита Зайцев провёл на льду 17.18 и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Картер (Летанг) – 27:25' (5x5)   0:2 Раст (Кросби, Гюнцель) – 59:48' (en)

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме переиграл «Баффало Сэйбрз» (4:3, ОТ). Российский форвард «мундиров» Егор Чинахов провёл на площадке 14.37 и не отметился результативными действиями, защитник Владислав Гавриков заработал показатель полезности «+2» при 23.13 минутах на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Рослович (Гавриков, Фикс-Волански) – 09:05' (5x5)   1:1 Далин (Йокихарью, Томпсон) – 23:27' (5x5)   2:1 Окпосо (Янковски, Писик) – 38:23' (5x5)   3:1 Так (Скиннер, Томпсон) – 40:12' (5x5)   3:2 Гонс (Кукан) – 44:48' (5x5)   3:3 Бьёркстранд (Лайне, Ворачек) – 54:25' (5x4)   3:4 Ворачек (Веренски, Дженнер) – 60:16' (3x3)
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