Ассистентский дубль Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Виннипег»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 4:3.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Даллас» забрасывали Якоб Петерсон, Тайлер Сегин и Джейми Бенн, а за «Виннипег» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Дженсен Харкинс и Марк Шайфли, сравнявший счёт за 32 секунды до конца матча. В овертайме точный бросок Джейсона Робертсона принёс победу «Старз».

24-летний российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 17 минут 56 секунд и отметился ассистентским дублем. На его счету уже 21 (6+15) очко в 41 матче нынешнего сезона.