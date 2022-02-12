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Ассистентский дубль Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Виннипег»

Ассистентский дубль Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Виннипег»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 4:3.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Даллас» забрасывали Якоб Петерсон, Тайлер Сегин и Джейми Бенн, а за «Виннипег» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Дженсен Харкинс и Марк Шайфли, сравнявший счёт за 32 секунды до конца матча. В овертайме точный бросок Джейсона Робертсона принёс победу «Старз».

24-летний российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 17 минут 56 секунд и отметился ассистентским дублем. На его счету уже 21 (6+15) очко в 41 матче нынешнего сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Дюбуа (Шмидт, Диллон) – 20:50' (5x5)   1:1 Петерсон (А. Радулов, Робертсон) – 30:46' (5x5)   2:1 Сегин (Гурьянов, Бенн) – 31:42' (5x5)   2:2 Харкинс (Перфетти, Шайфли) – 36:21' (5x5)   3:2 Бенн (Гурьянов, Сутер) – 52:47' (5x5)   3:3 Шайфли (Пионк, Коннор) – 59:28' (6x5)   4:3 Робертсон (Клингберг, Хинц) – 63:10' (3x3)
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