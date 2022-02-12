Защитник женской сборной России о вылете с Олимпиады: сами виноваты. Все в равных условиях

Защитник женской сборной России по хоккею Ангелина Гончаренко прокомментировала вылет команды с Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) после поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией (2:4).

«Ошибки очень серьёзные с нашей стороны. Мы не забили, нам не засчитали гол, не собрались, потому проиграли. Обидный третий гол — неправильно сыграли после того, как сравняли счёт.



Сыграла бы команда лучше, если бы все были здоровы? Если бы да кабы, как говорится. Все команды были в равных условиях. Сами не смогли забить, сами виноваты. Как два раза попадала в ковид-протокол? Один раз провела на самоизоляции десять дней, потом вышла, сыграла матч — иммунитет был ослаблен, потому пришёл ошибочный тест», – передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.