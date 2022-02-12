Женская сборная России по хоккею вылетела с Олимпиады, Швейцарии уступив в упорном матче

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Швейцарии. Четвертьфинальная встреча завершилась победой швейцарской команды со счётом 4:2.

На 35-й минуте Фоби Штенц вывела вперёд команду, которую тренирует Колин Мюллер. Через три минуты Анна Савонина сравняла счёт. На 47-й минуте судьи после видеопросмотра отменили гол Анны Шохиной. Через минуту после этого Доминик Рюэгг во второй раз в матче вывела швейцарок вперёд. На 57-й минуте Полина Лучникова после добивания восстановила равенство в счёте. Через 30 секунд после этого Алина Мюллер забила третий гол в ворота россиянок, а на последних секунд Мюллер оформила дубль, поразив пустые ворота.

Напомним, на групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв как раз Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5), Канадой (1:6) и Финляндией (0:5).