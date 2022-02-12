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Гусев — об ассистентском хет-трике в матче с Чехией: лучше 1:0 выиграть, чем очки набирать

Гусев — об ассистентском хет-трике в матче с Чехией: лучше 1:0 выиграть, чем очки набирать
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Нападающий сборной России Никита Гусев поделился мнением об игре национальной команды в матче с Чехией (5:6, ОТ) на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Как мне такой счёт, стало веселее? Нет, мы проиграли, поэтому не веселее. Что сегодня произошло? Мы ничего не меняли, старались больше бросать и создавать моменты. Ассистентский хет-трик… Тут самое главное, чтобы команда выиграла. Поэтому лучше 1:0 выиграть, чем очки набирать.

Что можно сказать об удалении Воронкова? Без комментариев. Прогресс в игре чувствуется? Мы потихоньку начинаем играть всё лучше. Надеюсь, что следующая игра будет ещё лучше. Небольшой перерыв даст возможность лучше подготовиться? Думаю, что да. Даст нам время подготовиться, немножко выдохнуть. Пойдём с новыми силами.

Наконец-то реализовали большинство. Это хорошо, но у нас много попыток, надо улучшать этот компонент. В меньшинстве много пропустили. Надо поработать», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).

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