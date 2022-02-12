Что это было?! Россия проиграла в грандиозной перестрелке с чехами на Олимпиаде

После первых двух матчей группового этапа зимней Олимпиады — 2022 Пекине в сборной России по хоккею напрашивались изменения. Игра национальной команды оставляла желать лучшего, даже несмотря на два победных матча без пропущенных шайб. В последнем, кстати, огромная заслуга Ивана Федотова. Голкипер, которого уже успели сравнить с Великой Китайской стеной, — единственный игрок сборной, к которому на Олимпиаде вообще нет претензий (а если бы ещё голы забивал…).

Как раз-таки голов россиянам и не хватает – наши хоккеисты всего три раза забрасывали соперникам, при этом последняя шайба влетела уже в пустые ворота датчан. С чехами Алексей Жамнов, который остался недоволен предыдущим матчем, всё-таки прибегнул к ротации состава.

Изменения коснулись исключительно атакующей линии – в первую тройку к Шипачёву по краям поставили Галиева и Чибисова, во второй центром стал Ткачёв, а на флангах расположились Гусев и Грицюк. Третье звено сегодня появилось в прежнем виде, а в четвёртом появилось армейское сочетание – Плотников, который заменил в заявке получившего повреждение Артура Каюмова, оказался в одной тройке с Андроновым и Григоренко. Автор второго гола в игре с Данией Семёнов получил статус 13-го нападающего.

Изменился и вид спецбригад большинства, в реализации которого у россиян пока абсолютно ничего не получалось. Возможность исправить это наша сборная получила уже на 12-й секунде, но в девятый раз за турнир соперники выстояли в меньшинстве.

Зато в равных составах гол не заставил себя долго ждать. На исходе пятой минуты россиянам удалось провести молниеносную атаку – Нестеров пасом от собственных ворот нашёл Гусева, который быстрым, почти невидимым касанием переправил шайбу Ткачёву. Владимир на скорости вошёл в зону по левому флангу и бросил. Попытка получилась не самой удачной, но на последнем рубеже чехов сплоховал Грубец – шайба проскочила у него под рукой и влетела в сетку.

После пропущенной шайбы чехи резко активизировались и стали осаждать «Великую Стену». Федотов долгое время оставлял ворота в неприкосновенности, успев совершить невероятный сейв после броска Крейчи, но вскоре впервые за турнир дал трещину. Томаш Кундратек реализовал большинство – вопросов к Ивану здесь мало, а вот чем занимался Никишин и почему дал спокойно находиться на пятачке Яну Коваржу – загадка.

После перерыва россияне выдержали мощный натиск чехов (опять же не без помощи Федотова), а затем сделали то, на что некоторые российские болельщики уже и не надеялись (по крайней мере, на групповом этапе) – реализовали большинство! К голу вновь приложили руку два Никиты – Гусев доставил шайбу, Нестеров неотразимо щёлкнул и вывел нашу сборную вперёд.

Увы, даже для ничьей по итогам второго периода этого не хватило. В концовке периода Воронков оставил нашу сборную в меньшинстве на пять минут, неосторожно сыграв локтем в углу площадки. Чехи дважды реализовали лишнего ещё до второго перерыва – голы Крейчи и Шпачека в течение полуминуты поставили россиян в положение отыгрывающейся команды.

Это положение стало ещё хуже в начале третьей двадцатиминутки, когда сборная России пропустила в четвёртый раз – на пятачке вновь не нашлось никого, кто мог бы помешать чехам загораживать обзор Федотову, который вновь не видел момент броска Лукаша Клока.

Этот гол положил начало настоящему безумию – за следующие пять с половиной минут команды ещё четыре раза зажигали красный свет за воротами! В трёх случаях это сделали россияне – Семёнов, Грицюк и Чибисов вновь вывели нашу команду вперёд, но чехи тут же восстановили равенство, и шайба Гики уже была на совести проспавшего бросок Федотова. Отрезок, после которого в голове был только один вопрос: что это было?

Затем игра успокоилась и перешла в овертайм, где удача оказалась на стороне чехов. Россию вновь подвела дисциплина – удаление Никишина чехи реализовали за полминуты до конца дополнительного времени, в четвёртый раз за матч реализовав численное преимущество. Наша команда в грандиозной перестрелке проиграла Чехии, но всё же вышла в четвертьфинал с первого места в группе.