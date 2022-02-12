Быков рассказал, что его настораживает в игре сборной России перед плей-офф Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от плей-офф Олимпиады-2022.



«Перед плей-офф настораживает, что нужно учиться сдерживать эмоции. Молодёжи лучше направить их в борьбу у ворот, добивать шайбу, вылезать из углов. Мы неплохо играли два матча в обороне. Думаю, штаб сбалансирует игру перед плей-офф. И будем к нему готовы. Наш вратарь, несмотря на то что пропустил шесть, очень надёжно сегодня играл во многих эпизодах. Могли пропустить больше, но он спасал. Так что начинаем заново в плей-офф. С холодной головой и горячим сердцем, а дальше выигрываем», – сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, четвертьфинальный матч россияне проведут 16 февраля.