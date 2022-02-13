Итоговая турнирная таблица Олимпийских игр — 2022 в группе C

Сегодня, 13 февраля, двумя матчами завершился групповой этап квартета C на мужском олимпийском турнире по хоккею. В этот день встречались лидеры группы – Финляндия со Швецией, а также играли Словакия с Латвией.

Словакия – Латвия – 5:2

Словакия одержала первую победу на Олимпиаде-2022, обыграв Латвию. В составе словаков отличились Мартин Маринчин, Петер Цегларик, Юрай Слафковски, Петер Зузин и Томаш Юрчо. Отметим, что Слафковски забрасывал во всех трёх матчах группового этапа, а всего на его счету четыре шайбы. За команду Латвии голы забили Рональд Кениньш и Микс Индрашис.

Финляндия – Швеция – 4:3 (ОТ)

После второго периода финны уступали в счёте 0:3, пропустив все голы в меньшинстве, однако по ходу третьего периода Финляндия отыгралась, а в овертайме и вовсе одержала победу. За финнов дубль оформил Ииро Пакаринен, по голу забили Теэму Хартикайнен и Харри Песонен. В составе Швеции голы на счету Лукаса Валльмарка, Лукаса Бенгтссона и Антона Ландера.

Итоговое положение команд в группе:

Финляндия – 8 очков; Швеция – 7 очков; Словакия – 3 очка; Латвия – 0 очков.