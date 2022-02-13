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Итоговая турнирная таблица Олимпийских игр — 2022 в группе C

Итоговая турнирная таблица Олимпийских игр — 2022 в группе C
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Сегодня, 13 февраля, двумя матчами завершился групповой этап квартета C на мужском олимпийском турнире по хоккею. В этот день встречались лидеры группы – Финляндия со Швецией, а также играли Словакия с Латвией.

Словакия – Латвия – 5:2

Словакия одержала первую победу на Олимпиаде-2022, обыграв Латвию. В составе словаков отличились Мартин Маринчин, Петер Цегларик, Юрай Слафковски, Петер Зузин и Томаш Юрчо. Отметим, что Слафковски забрасывал во всех трёх матчах группового этапа, а всего на его счету четыре шайбы. За команду Латвии голы забили Рональд Кениньш и Микс Индрашис.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
13 февраля 2022, воскресенье. 07:10 МСК
Словакия
Окончен
5 : 2
Латвия
1:0 Маринчин (Юрчо, Гудачек) – 11:00' (5x5)   1:1 Кениньш (Аболс, Крастенбергс) – 15:46' (5x5)   2:1 Цегларик (Гривик, Такач) – 26:17' (5x5)   3:1 Слафковски – 31:16' (5x5)   3:2 Индрашис (Мейя, Цибульскис) – 42:07' (5x5)   4:2 Зузин (Келемен, Черешняк) – 49:21' (5x5)   5:2 Юрчо – 59:59' (en)

Финляндия – Швеция – 4:3 (ОТ)

После второго периода финны уступали в счёте 0:3, пропустив все голы в меньшинстве, однако по ходу третьего периода Финляндия отыгралась, а в овертайме и вовсе одержала победу. За финнов дубль оформил Ииро Пакаринен, по голу забили Теэму Хартикайнен и Харри Песонен. В составе Швеции голы на счету Лукаса Валльмарка, Лукаса Бенгтссона и Антона Ландера.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
13 февраля 2022, воскресенье. 11:40 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
ОТ
Швеция
0:1 Валльмарк (Тёммернес, Пудас) – 24:24' (5x4)   0:2 Бенгтссон (Тёммернес, Броме) – 28:39' (5x4)   0:3 Ландер (Пудас, Клингберг) – 31:36' (5x4)   1:3 Хартикайнен (Маннинен, Ватанен) – 45:34' (5x4)   2:3 Пакаринен (Хартикайнен, Маннинен) – 55:30' (5x4)   3:3 Пакаринен (Лехтонен, Хартикайнен) – 57:11' (5x5)   4:3 Песонен (Няттинен, Хиетанен) – 62:01' (3x3)

Итоговое положение команд в группе:

  1. Финляндия – 8 очков;
  2. Швеция – 7 очков;
  3. Словакия – 3 очка;
  4. Латвия – 0 очков.
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира
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