«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на «Турнире на паузе»

Казанский «Ак Барс» одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) в рамках «Турнира на паузе», который проходит в эти дни в Казани.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий и Артём Галимов. У «Локомотива» отличились Егор Аверин и Максим Шалунов.

В другой встрече дня «Нефтехимик» в овертайме оказался сильнее «Северстали» со счётом 5:4 (0:4, 2:0, 2:0, 1:0). У нижнекамского клуба отличились Ансель Галимов (дубль), Евгений Митякин, Эдуард Гиматов и Павел Порядин. В составе «Северстали» шайбу забросили Прохор Корбит, Андрей Алексеев, Роберт Рооба и Максим Колмыков.

Завтра, 14 февраля, состоится встреча между «Локомотивом» и «Нефтехимиком» (13:00 мск), а также «Ак Барс» сыграет с «Северсталью» (19:00 мск).