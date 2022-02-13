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«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на «Турнире на паузе»

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на «Турнире на паузе»
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Казанский «Ак Барс» одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) в рамках «Турнира на паузе», который проходит в эти дни в Казани.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий и Артём Галимов. У «Локомотива» отличились Егор Аверин и Максим Шалунов.

Турнир на паузе. Турнир на паузе
13 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин (Баранцев, Перевалов) – 09:23' (5x5)   0:2 Шалунов (Алексеев) – 11:51' (5x5)   1:2 Зарипов (Адамчук, Галимов) – 21:42' (5x3)   2:2 Галимов – 28:12' (5x5)   3:2 Кагарлицкий (Петров) – 43:49' (5x5)

В другой встрече дня «Нефтехимик» в овертайме оказался сильнее «Северстали» со счётом 5:4 (0:4, 2:0, 2:0, 1:0). У нижнекамского клуба отличились Ансель Галимов (дубль), Евгений Митякин, Эдуард Гиматов и Павел Порядин. В составе «Северстали» шайбу забросили Прохор Корбит, Андрей Алексеев, Роберт Рооба и Максим Колмыков.

Турнир на паузе. Турнир на паузе
13 февраля 2022, воскресенье. 12:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 5
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Корбит – 02:33' (5x5)   2:0 Алексеев (Рогов, Емец) – 08:45' (5x5)   3:0 Рооба (Гераськин, Назаркин) – 16:15' (5x5)   4:0 Колмыков (Емец, Тихонов) – 16:37' (5x5)   4:1 Митякин (Хайруллин) – 32:35' (5x5)   4:2 Галимов (Сидоров, Секстон) – 39:19' (5x5)   4:3 Галимов (Лещенко) – 52:56' (5x5)   4:4 Гиматов (Березин, Вихарев) – 55:09' (5x5)   4:5 Порядин (Хайруллин) – 60:43' (3x3)

Завтра, 14 февраля, состоится встреча между «Локомотивом» и «Нефтехимиком» (13:00 мск), а также «Ак Барс» сыграет с «Северсталью» (19:00 мск).

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