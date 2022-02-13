Плющев — о четвертьфинале: будет тяжело с любым. Нападающие ничего нарисовать не могут

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) для российской команды, а также оценил игру голкипера Ивана Федотова.



«Нам будет тяжело при любом раскладе и сопернике. Всё зависит от того, как сыграет наша «креативная пятёрка», так называемая. Она вообще ещё пока никак не играла — нападающие ничего нарисовать не могут.



Что касается Федотова, я в нём уверен. В матче с Чехией ему не особо оборонцы помогали, поэтому он даже психанул. Иван многое сделал, чтобы сыграть на ноль в первом матче. Он бы хотел, чтобы партнёры помогали ему, а не сидели на шее», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.