Плющев — о четвертьфинале: будет тяжело с любым. Нападающие ничего нарисовать не могут
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) для российской команды, а также оценил игру голкипера Ивана Федотова.
«Нам будет тяжело при любом раскладе и сопернике. Всё зависит от того, как сыграет наша «креативная пятёрка», так называемая. Она вообще ещё пока никак не играла — нападающие ничего нарисовать не могут.
Что касается Федотова, я в нём уверен. В матче с Чехией ему не особо оборонцы помогали, поэтому он даже психанул. Иван многое сделал, чтобы сыграть на ноль в первом матче. Он бы хотел, чтобы партнёры помогали ему, а не сидели на шее», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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