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Стали известны сочетания сборной России по хоккею на тренировке перед 1/4 финала Олимпиады

Стали известны сочетания сборной России по хоккею на тренировке перед 1/4 финала Олимпиады
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Сегодня, 14 февраля, в Пекине (Китай) проводит тренировку мужская сборная России по хоккею, которая напрямую вышла в 1/4 финала олимпийского турнира.

Белые:
Нестеров – Никишин, Галиев – Шипачёв – Чибисов;

Синие:
Войнов – Телегин, Воронков – Карнаухов – Слепышев;

Красные:
Яковлев – Елесин, Ткачёв – Семёнов – Гусев, Грицюк;

Зелёные:
Минулин – Шарипзянов, Григоренко – Андронов – Плотников.

Вратари: Федотов, Билялов.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем квалификационного матча Дания — Латвия. Подопечные Алексея Жамнова сыграют в среду, 16 февраля. Встреча начнётся в 9:00 по московскому времени.

Другие матчи четвертьфиналов:

7:10 мск, США — Словакия/Германия;
11:40 мск, Финляндия — Чехия/Швейцария;
16:30 мск, Швеция — Канада/Китай.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

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