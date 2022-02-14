Стали известны сочетания сборной России по хоккею на тренировке перед 1/4 финала Олимпиады

Сегодня, 14 февраля, в Пекине (Китай) проводит тренировку мужская сборная России по хоккею, которая напрямую вышла в 1/4 финала олимпийского турнира.



Белые:

Нестеров – Никишин, Галиев – Шипачёв – Чибисов;



Синие:

Войнов – Телегин, Воронков – Карнаухов – Слепышев;



Красные:

Яковлев – Елесин, Ткачёв – Семёнов – Гусев, Грицюк;



Зелёные:

Минулин – Шарипзянов, Григоренко – Андронов – Плотников.



Вратари: Федотов, Билялов.



Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем квалификационного матча Дания — Латвия. Подопечные Алексея Жамнова сыграют в среду, 16 февраля. Встреча начнётся в 9:00 по московскому времени.

Другие матчи четвертьфиналов:



7:10 мск, США — Словакия/Германия;

11:40 мск, Финляндия — Чехия/Швейцария;

16:30 мск, Швеция — Канада/Китай.



Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.