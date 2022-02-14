Маркстрём, Лайне и Хишир — три звезды прошедшей игровой недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал имена лучших игроков прошедшей недели.
Первую строчку занял вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём. Он отразил 93 броска из 97, одержав три победы в трёх матчах, в которых пропускал по 1,33 гола и один раз сыграл на ноль. Тем самым он помог «Флэймз», которые с 29 января выиграли шесть матчей подряд, выйти на второе место Тихоокеанского дивизиона.
Вторая звезда — форвард «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне. В трёх матчах финн набрал 6 (3+3) очков и помог «Блю Джекетс» одержать три победы. 8 февраля в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4), в котором «Блю Джекетс» проигрывал 0:2 и 2:3, Лайне набрал 3 (2+1) очка, в том числе ассистировав победному голу.
Третье место занял нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир. Швейцарец отличился во всех четырёх матчах недели и стал лидером НХЛ с 6 (5+1) очками, чем помог «Дэвилз» одержать две победы.
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