«Северсталь» в овертайме одержала победу над «Ак Барсом» на «Турнире на паузе»

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над казанским «Ак Барсом» в матче в рамках «Турнира на паузе» со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Морозов, Иван Емец, Кирилл Пилипенко, а также Даниил Вовченко в овертайме. У «Ак Барса» отметились Эрик Фер и Артём Галимов (дубль).
Ранее сегодня «Локомотив» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» со счётом 2:1. У ярославцев дубль оформил Максим Шалунов, у нижнекамцев отметился Марат Хайруллин.
После двух туров в таблице турнира первое место занимает «Северсталь», следом идёт «Ак Барс». У обоих клубов по 3 балла.
В среду, 16 февраля, в последний игровой день «Локомотив» сыграет с «Северсталью» (13:00 мск), «Ак Барс» — с «Нефтехимиком» (19:00 мск).
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