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«Северсталь» в овертайме одержала победу над «Ак Барсом» на «Турнире на паузе»

«Северсталь» в овертайме одержала победу над «Ак Барсом» на «Турнире на паузе»
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Череповецкая «Северсталь» одержала победу над казанским «Ак Барсом» в матче в рамках «Турнира на паузе» со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Морозов, Иван Емец, Кирилл Пилипенко, а также Даниил Вовченко в овертайме. У «Ак Барса» отметились Эрик Фер и Артём Галимов (дубль).

Турнир на паузе. Турнир на паузе
14 февраля 2022, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Морозов (Лишка) – 03:34' (5x5)   1:1 Фер (Дыняк) – 05:22' (5x5)   2:1 Галимов (Юдин) – 10:02' (5x4)   2:2 Емец (Тихонов, Вовченко) – 12:07' (6x5)   3:2 Галимов (Кагарлицкий) – 26:06' (5x5)   3:3 Пилипенко (Вовченко, Стенквист) – 27:53' (5x4)   3:4 Вовченко (Пилипенко, Стенквист) – 62:03' (5x3)

Ранее сегодня «Локомотив» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» со счётом 2:1. У ярославцев дубль оформил Максим Шалунов, у нижнекамцев отметился Марат Хайруллин.

Турнир на паузе. Турнир на паузе
14 февраля 2022, понедельник. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шалунов (Марченко, Алексеев) – 18:10' (5x4)   1:1 Хайруллин (Порядин) – 26:14' (5x5)   2:1 Шалунов (Лукичёв, Алексеев) – 51:07' (5x5)

После двух туров в таблице турнира первое место занимает «Северсталь», следом идёт «Ак Барс». У обоих клубов по 3 балла.

В среду, 16 февраля, в последний игровой день «Локомотив» сыграет с «Северсталью» (13:00 мск), «Ак Барс» — с «Нефтехимиком» (19:00 мск).

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