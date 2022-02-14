«Северсталь» в овертайме одержала победу над «Ак Барсом» на «Турнире на паузе»

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над казанским «Ак Барсом» в матче в рамках «Турнира на паузе» со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Морозов, Иван Емец, Кирилл Пилипенко, а также Даниил Вовченко в овертайме. У «Ак Барса» отметились Эрик Фер и Артём Галимов (дубль).

Ранее сегодня «Локомотив» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» со счётом 2:1. У ярославцев дубль оформил Максим Шалунов, у нижнекамцев отметился Марат Хайруллин.

После двух туров в таблице турнира первое место занимает «Северсталь», следом идёт «Ак Барс». У обоих клубов по 3 балла.



В среду, 16 февраля, в последний игровой день «Локомотив» сыграет с «Северсталью» (13:00 мск), «Ак Барс» — с «Нефтехимиком» (19:00 мск).