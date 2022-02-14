«Он так любит хоккей, что до сих пор играет». Овечкин — о Ягре, которому исполнится 50 лет

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о легендарном чешском нападающем Яромире Ягре, которому завтра, 15 февраля, исполняется 50 лет.



«Очевидно, что он легенда, которой удалось установить много рекордов. Он так сильно любит хоккей, что до сих пор играет. Бог дал ему здоровье, и это хорошо», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.



Напомним, Ягр выступал в Национальной хоккейной лиге с 1990 по 2004, с 2005 по 2008, а также с 2011 по 2018 год за «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфию Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориду Пантерз» и «Калгари Флэймз».



Всего на счету Ягра 1733 матча в НХЛ, в которых он набрал 1921 (766+1115) балл при общей полезности «+322». Чех занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, Овечкин — четвёртый с 759 голами.