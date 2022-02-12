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Силовой приём Александра Овечкина против Яромира Ягра, Олимпиада-2010 в Ванкувере

Легендарный силовой Овечкина против Ягра! На великого чеха было больно смотреть
Павел Панышев
Силовой приём Александра Овечкина
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На Олимпиаде-2010 Россия и Чехия тоже играли в одной группе, а матч запомнился жёсткой борьбой и победой команды Быкова.

Сегодня мужской сборной России по хоккею предстоит сыграть заключительный матч группового этапа на Олимпиаде-2022 в Пекине. Коллектив Алексея Жамнова встретится с командой Чехии. Матчи между этими соперниками всегда носят принципиальный характер.

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В преддверии встречи мы решили окунуться в историю и вспомнить матч между этими командами на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Конечно, составы сборных тогда были звёздными, в Играх участвовали хоккеисты из НХЛ. Сборная России, как и сейчас, оказалась в одной группе с чехами.

Коллектив Вячеслава Быкова добился победы со счётом 4:2, но сама игра запомнилась не только и не столько этим. Безусловно, обыгрывать Чехию всегда приятно, вот только был в отчётной встрече эпизод, навсегда вошедший в анналы истории.

Речь, конечно, о легендарном силовом приёме Александра Овечкина против великого чешского форварда Яромира Ягра. Повторы этого момента крутили по всем спортивным каналам, сайтам, а в интернете видео и вовсе стало вирусным, моментально разлетевшись по всему миру.

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Счёт на тот момент был скользким – 2:1 в пользу сборной России, а сам матч очень важным, заключительным в группе. Чехи после двух туров набрали шесть очков и шли на первом месте, Россия же обыграла в первом туре Латвию, но затем по буллитам уступила Словакии. Эта игра была за победу в группе, которая гарантировала прямой выход в четвертьфинал.

При счёте 2:1 в пользу сборной России Ягр получил шайбу, обыграл Александра Сёмина у борта так, что тот потерял равновесие и упал, и собирался ворваться в зону сборной России. Но на пути у него встал Овечкин. Вот что вспоминал об этом эпизоде сам Александр: «Помню, был очень равный матч. Сёмин упал у борта, Ягр подхватил шайбу и взял влево. Я знал, что он не будет делать передачу, а попытается меня обыграть. И как только я увидел, что он берёт влево, я был готов хитануть. Он идёт влево, потом вправо, и я просто его уничтожил. Наверное, это был лучший хит в моей жизни», — говорил Овечкин.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Символизм момента был всем понятен – 38-летний Ягр, бывший лучший игрок мира, был повержен 24-летним Овечкиным, действующим лучшим игроком мира (в предыдущем сезоне Овечкин выиграл в НХЛ «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд». – Прим. «Чемпионата»)», — так описывал эти события New York Times.

«Это был хороший силовой. Всё равно, было ли там нарушение или нет. Я допустил ошибку, на которую не имел права. Я его видел, хотел обыграть, что-то сделать. Не видел адресата для паса, поэтому попытался его обыграть. Это была моя ошибка, я принял неправильное решение. Если бы я знал, что получится именно так, сыграл бы иначе. Мне больно больше не от хита, а от своей ошибки. Телесная боль всегда проходит, а ошибки так быстро не забываются», — заявил сам расстроенный Ягр (на него в момент силового приёма было больно смотреть) после матча. Когда же у него спросили, не получил ли он сотрясение мозга, Яромир ответил, что был бы не прочь, если бы оно у него было и «помогло поскорее забыть это».

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Жаль, что столь яркое завершение группового этапа не помогло россиянам в дальнейшей турнирной борьбе. Дело в том, что наша команда в обход квалификационного раунда сразу вышла в четвертьфинал турнира, где сыграла с Канадой. И тогда всё закончилось унизительным для российской сборной поражением со счётом 3:7, после которого пришлось паковать чемоданы.

Чехи тоже не прошли дальше четвертьфинала, уступив со счётом 0:2 финнам, ну а «кленовые листья» в итоге выиграли домашний турнир, обыграв в финале США – 3:2.

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