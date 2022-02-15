Капризов признан третьей звездой матча с «Детройтом»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-ценр» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в матче со счётом 7:4 одержали хозяева.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в прошедшем матче отметился дублем и голевой передачей. Россиянин был признан третьей звездой матча. Вторая звезда – Матс Цуккарелло, на счету которого три голевых передачи. Первой звездой матча был признан автор хет-трика Мэтт Болди.
Кирилл Капризов в текущем сезоне набрал 57 очков – у российского хоккеиста 22 заброшенные шайбы и 35 ассистов. Столько же очков у Остона Мэттьюса из «Торонто Мейпл Лифс», игроки делят седьмую строчку в бомбардирской гонке НХЛ.
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