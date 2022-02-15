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Заброшенная шайба Макдэвида помогла «Эдмонтону» уверенно обыграть в гостях «Сан-Хосе»

Заброшенная шайба Макдэвида помогла «Эдмонтону» уверенно обыграть в гостях «Сан-Хосе»
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«Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уоррен Фёгеле, Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов не сумел отличиться результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фёгеле (Райан, Бушар) – 06:05' (5x5)   0:2 Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 07:10' (5x5)   0:3 Макдэвид (Бушар) – 41:50' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» в своём матче оказались сильнее «Виннипег Джетс» со счётом 3:1. Голкипер «индейцев» Марк-Андре Флёри записал на свой счёт голевую передачу на последней минуте игры, после чего пустые ворота соперника поразил Брэндон Хагель.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кейн (Дак, Маккейб) – 30:21' (5x5)   1:1 Шайфли (Шмидт, Хейнола) – 46:17' (5x5)   1:2 Дебринкэт (Дак) – 49:42' (5x5)   1:3 Хагель (Кейн, Флёри) – 59:04' (en)

«Торонто Мэйпл Лифс» крупно обыграл в гостях «Сиэтл Кракен» (6:2). Форвард канадского клуба Остон Мэттьюс стал автором двух голевых передач, Митчелл Марнер набрал 3 (1+2) очка во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Керфут (Таварес, Лильегрен) – 03:56' (5x5)   1:1 Йернкрок (Эпплтон) – 09:05' (5x5)   1:2 Бантинг (Мэттьюс, Марнер) – 11:06' (5x5)   1:3 Каше (Бантинг, Спецца) – 14:03' (5x4)   1:4 Марнер (Нюландер, Мэттьюс) – 29:15' (5x4)   1:5 Кемпф (Марнер) – 43:37' (4x5)   2:5 Макканн (Джордано, Йернкрок) – 46:52' (5x4)   2:6 Маззин (Лильегрен, Нюландер) – 58:19' (5x5)
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