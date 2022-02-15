Заброшенная шайба Макдэвида помогла «Эдмонтону» уверенно обыграть в гостях «Сан-Хосе»

«Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США).



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уоррен Фёгеле, Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов не сумел отличиться результативными действиями.

«Чикаго Блэкхоукс» в своём матче оказались сильнее «Виннипег Джетс» со счётом 3:1. Голкипер «индейцев» Марк-Андре Флёри записал на свой счёт голевую передачу на последней минуте игры, после чего пустые ворота соперника поразил Брэндон Хагель.

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«Торонто Мэйпл Лифс» крупно обыграл в гостях «Сиэтл Кракен» (6:2). Форвард канадского клуба Остон Мэттьюс стал автором двух голевых передач, Митчелл Марнер набрал 3 (1+2) очка во встрече.

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