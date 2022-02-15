Витолиньш высказался о сборной России по хоккею накануне 1/4 финала Олимпийских игр

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш поделился мнением о сборной России, которая сыграет в 1/4 финала Олимпийских игр с командой Дании.



«Смотрел ли матчи сборной России на турнире? Игра с чехами получилось красивой. Равные команды играли. Мы видим, что хоккей на Олимпиаде уравнялся.



Портрет сборной России сильно изменился с победы в Корее? У каждого свои взгляды. Ты не можешь сказать Павлу Дацюку: «Играй просто». Он привык играть, и Капризову то же самое — не можешь сказать, чтобы упростил игру. Надо использовать сильные стороны каждого игрока.



Думаю, шансы есть у всех. Как мы видели, играть можно со всеми, всех можно обыгрывать, всем проигрывать.



Какие сильные стороны есть у Вадима Шипачёва? Что ему мешает сейчас? Не знаю, что сейчас мешает. У меня в команде все хотят забить и отдать, но не у всех получается, всегда кто-то выпадает. Думаю, у Вадима всё ещё впереди.



Как решили его «посадить» после первого матча на прошлой Олимпиаде? Так получилось, что мы потом стали выигрывать, решили не менять состав. В первом матче были у него ошибки, решили поменять, а потом уже не стали вновь вводить в состав. Но не надо винить одного игрока, хоккей — командный вид спорта. Если ты попал в сборную, ты достоин здесь играть. Что касается нынешней Олимпиады, то у России ещё ничего не закончилось, всё только начинается. Время есть себя показать.



С Олегом Знарком по ходу Олимпиады были на связи? Да, созваниваемся. Буквально вчера говорили по телефону. Пожелал удачи, сказал: «Давайте, удачи!».



Какие кадровые изменения ждут в сборной Латвии? Даугавиньш сказал, что это его последний турнир? Сейчас сложно сказать. Ребята постарше говорили, что хотели бы закончить. Все-таки выступление за сборную — это всегда огромное давление. Это эмоции. Надо, чтобы прошло время. Когда все получается и есть результат, то и на возраст не обращаешь внимание. Когда не получается, появляются мысли, что надо заканчивать. Решение за игроками. Думаю, наши опытные игроки многое сделали для латвийского хоккея. Старались все, все хотели победить здесь», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.