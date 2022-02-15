Россия узнала первого соперника в плей-офф! Наши снова будут биться с дерзким новичком ОИ

Скоротечный олимпийский хоккейный турнир перешёл в завершающую стадию. Сегодня плей-офф стартовал с четырёх матчей, а программу открывали две параллельные встречи. Помимо матча Словакии и Германии, пекинский лёд в то же время принимал игру Дании и Латвии. Вывеска вполне и не могла бы привлечь никакого внимания, однако победитель этого противостояния должен был стать следующим соперником сборной России в четвертьфинале – поэтому определённый интерес для российского болельщика эта встреча всё-таки представляла.

Датчане и латвийцы абсолютно по-разному провели групповой этап. Обе сборные пробились на итоговый турнир Олимпиады через дебри квалификации, при этом скандинавы сделали это впервые в истории. И их дебют на Играх пока был успешным – организованная игра команды Хайнца Элерса помогла ей набрать сразу шесть очков в группе В с Россией, Чехией и Швейцарией. Это позволило датчанам бороться за звание лучшей команды, занявшей второе место в своём квартете, что позволило бы миновать стадию 1/8. Однако в четвертьфинал сразу пробились шведы, набравшие семь очков, а возможности встретиться с хозяевами турнира датской сборной помешала разница заброшенных и пропущенных шайб, которая была хуже, чем у канадцев.

Что касается латвийцев, которых в Пекин в качестве главного тренера привёз отлично знакомый нам Харийс Витолиньш, то они, несмотря на упорную борьбу в каждом матче (а в группе с прибалтами играли шведы, финны и словаки), не смогли зацепиться хотя бы за одно очко. Впрочем, особого преимущества датчанам итоги группового этапа не дали – у латвийцев достаточно опытная команда, чтобы создать достаточно проблем сопернику, да и в группе по игре они смотрелись далеко не так уж и плохо.

Латвийские хоккеисты гораздо активнее начали встречу и имели несколько возможностей открыть счёт, однако на последнем рубеже был надёжен Себастьян Дам, который уже не раз за турнир выручил свою сборную.

Тем не менее для подопечных Витолиньша первая половина стартовой двадцатиминутки прошла неудачно: владевшие преимуществом латвийцы не смогли открыть счёт, затем потеряли основного голкипера Яниса Калниньша, который получил повреждение и был вынужден уступить место в воротах Иварсу Пунненовсу, а вскоре после того, как время первого периода перевалило за экватор, и вовсе пропустили – Мортен Поульсен постарался на добивании после броска Матиаса Лассена.

Но на помощь прибалтам пришёл капитан Лаурис Дарзиньш. Сперва 37-летний ветеран уверенно реализовал выход «один в ноль», воспользовавшись роскошным пасом Ренарса Крастенбергса, а в начале второго периода дальним броском вывел латвийцев вперёд, наказав датчан за удаление. Скандинавы могли тут же пропустить ещё – их соперники в течение нескольких минут не воспользовались выходами «один в ноль» и «два в ноль», которые уверенно нейтрализовал Дам.

А в конце второй трети латвийские хоккеисты поплатились за нерасторопность у чужих ворот и неосторожность у своих. Датчане накрыли латвийцев в их же зоне и вырвали шайбу, которую мимо Пунненовса хлёстким броском запустил Юлиан Якобсен, восстановивший равновесие перед третьим периодом.

Исход матча решило одно глупое удаление – автор двух голов латвийцев Дарзиньш столкнулся с датчанином на входе в зону атаки и отправился отбывать штраф за блокировку. Большинство реализовал Маркус Лауридсен, который неотразимо бросил от синей линии.

Времени отыграться у сборной Латвии было предостаточно, но подопечные Харийса Витолиньша не сумели воспользоваться шансами. Дерзкие новички Олимпиады из Дании вышли в четвертьфинал, где уже завтра снова будут биться со сборной России.