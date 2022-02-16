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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 16 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Сент-Луис Блюз» на выезде уверенно переиграл «Оттаву Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (О'Райлли) – 13:20' (5x5)   1:1 Штюцле (Ткачук, Бреннстрём) – 16:27' (5x4)   1:2 Тарасенко (Бучневич, Томас) – 22:15' (5x4)   1:3 Томас (Тарасенко, Бучневич) – 25:34' (5x5)   2:3 Келли (Бреннстрём, Бишоп) – 26:53' (5x5)   2:4 Сундквист (Костин, Фолк) – 50:00' (5x5)   2:5 Тарасенко (Томас, Бучневич) – 57:49' (en)

«Питтсбург Пингвинз» в овертайме сломил сопротивление «Филадельфии Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Жиру (Аткинсон, Линдблом) – 13:47' (5x5)   1:1 Симон (Петтерссон, Бойл) – 14:09' (5x5)   2:1 Кросби (Малкин) – 16:34' (5x4)   2:2 Лотон – 20:57' (5x5)   2:3 Силер (Конечны, ван Римсдайк) – 30:43' (5x5)   2:4 Браун (ван Римсдайк, Лотон) – 37:09' (5x5)   3:4 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 52:36' (5x4)   4:4 Руведел (Хайнен, Картер) – 52:54' (5x5)   5:4 Летанг – 60:31' (3x3)

«Баффало Сэйбрз» дома одержал крупную победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Окпосо (Фицджеральд, Икин) – 10:53' (5x5)   1:1 Палмьери (Бовиллье, Ахо) – 12:06' (5x5)   2:1 Томпсон (Козенс) – 21:36' (4x5)   2:2 Ли (Хара, Барзал) – 27:11' (5x5)   3:2 Так (Кребс, Далин) – 39:59' (5x4)   3:3 Палмьери (Ли, Добсон) – 49:56' (5x5)   4:3 Олофссон (Кребс, Козенс) – 57:05' (5x5)   5:3 Йокихарью (Так) – 58:55' (en)   6:3 Олофссон (Козенс) – 59:34' (en)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях отправила шесть шайб в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» и одержала убедительную победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Мерсер (Хьюз, Шарангович) – 08:27' (5x5)   1:1 Марун – 09:05' (5x5)   2:1 Шарангович (Татар, Мерсер) – 19:04' (5x4)   3:1 Хьюз (Мерсер) – 21:48' (5x5)   3:2 Стэмкос (Кучеров, Рутта) – 35:32' (5x5)   3:3 Киллорн (Сергачёв, Хедман) – 36:13' (5x5)   3:4 Хедман (Перри, Белльмар) – 47:17' (5x5)   3:5 Кучеров (Пойнт) – 49:14' (5x5)   3:6 Белльмар (Перри, Марун) – 50:21' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» по буллитам переиграл «Бостон Брюинз» в упорнейшем матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Смит) – 03:39' (5x5)   1:1 Хитил (Хант, Шнайдер) – 46:45' (5x5)   2:1 Миллер – 65:00' (ПБ)

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях уверенно переиграл «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Снивли (Шири, Орлов) – 04:17' (5x5)   1:1 Маккэррон (Йози, Фаббро) – 42:43' (5x5)   1:2 Дженсен (Хэтэуэй, Хагелин) – 43:27' (5x5)   1:3 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 44:33' (5x4)   1:4 Овечкин – 58:37' (en)

«Калгари Флэймз» разгромил «Коламбус Блю Джекетс», забросив шесть шайб на домашней площадке.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гудбрансон (Лучич) – 02:10' (5x5)   2:0 Линдхольм – 16:30' (5x5)   2:1 Боквист (Лайне, Дженнер) – 17:50' (5x5)   3:1 Ткачук (Годро, Линдхольм) – 35:44' (5x5)   4:1 Дюбе (Манджапане) – 39:13' (4x5)   5:1 Ружичка (Льюис, Задоров) – 46:39' (5x5)   5:2 Веренски (Нюквист, Курали) – 48:08' (5x5)   6:2 Тоффоли (Годро, Линдхольм) – 51:04' (5x5)

«Даллас Старз» сенсационно переиграл на выезде лидера Западной конференции — «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Робертсон, Сегин) – 18:24' (5x4)   0:2 Робертсон (Павелски, Хаканпяя) – 24:26' (5x5)   1:2 Маккиннон (Макар, Ньюхук) – 25:12' (5x5)   1:3 Павелски (Сегин, Хинц) – 32:39' (5x4)   1:4 Сегин (Бенн, Павелски) – 58:37' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» вырвал победу на выезде у «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Калиев (Лемье) – 16:00' (5x5)   1:1 Макдэвид (Пульюярви) – 37:45' (5x5)   1:2 Ньюджент-Хопкинс (Фёгеле, Райан) – 47:44' (5x5)   2:2 Дано (Арвидссон, Даути) – 51:42' (5x5)   2:3 Ямамото (Драйзайтль, Кейн) – 55:14' (5x5)   2:4 Хайман (Макдэвид, Бэрри) – 58:35' (en)   2:5 Кейн – 59:42' (en)

На Востоке по-прежнему лидирует «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которой 70 очков после 49 матчей. Второе место занимает «Питтсбург Пингвинз», набравший 70 баллов в 50 встречах. Третью позицию сохранила «Флорида Пантерз»: у них 69 очков после 47 матчей.

В Западной конференции первое место занимает «Колорадо Эвеланш», на счету которого 72 балла в 47 матчах. Вторую позицию занимает «Миннесота Уайлд», в активе команды 63 очка после 44 встреч. Третье место сохранил «Сент-Луис Блюз», набравший 61 балл в 47 матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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