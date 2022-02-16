Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 16 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
«Сент-Луис Блюз» на выезде уверенно переиграл «Оттаву Сенаторз».
«Питтсбург Пингвинз» в овертайме сломил сопротивление «Филадельфии Флайерз».
«Баффало Сэйбрз» дома одержал крупную победу над «Нью-Йорк Айлендерс».
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях отправила шесть шайб в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» и одержала убедительную победу.
«Нью-Йорк Рейнджерс» по буллитам переиграл «Бостон Брюинз» в упорнейшем матче.
«Вашингтон Кэпиталз» в гостях уверенно переиграл «Нэшвилл Предаторз».
«Калгари Флэймз» разгромил «Коламбус Блю Джекетс», забросив шесть шайб на домашней площадке.
«Даллас Старз» сенсационно переиграл на выезде лидера Западной конференции — «Колорадо Эвеланш».
«Эдмонтон Ойлерз» вырвал победу на выезде у «Лос-Анджелес Кингз».
На Востоке по-прежнему лидирует «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которой 70 очков после 49 матчей. Второе место занимает «Питтсбург Пингвинз», набравший 70 баллов в 50 встречах. Третью позицию сохранила «Флорида Пантерз»: у них 69 очков после 47 матчей.
В Западной конференции первое место занимает «Колорадо Эвеланш», на счету которого 72 балла в 47 матчах. Вторую позицию занимает «Миннесота Уайлд», в активе команды 63 очка после 44 встреч. Третье место сохранил «Сент-Луис Блюз», набравший 61 балл в 47 матчах.
- 16 февраля 2022
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