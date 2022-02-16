«Я просто делаю свою работу». Овечкин — об очередном достижении
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Нэшвилл Предаторз» (4:1), прокомментировал очередное достижение. Российский форвард добрался до отметки в 30 голов за сезон в 16-й раз в своей карьере и по этому показателю вышел на второе место в истории НХЛ. Он уступает только Майку Гартнеру, на счету которого минимум 30 голов в 17 сезонах.
«Я просто делаю свою работу», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1. В этом матче Овечкин установил ряд достижений.
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