Овечкин повторил достижение Уэйна Гретцки

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1. Нападающий «столичных» Александр Овечкин оформил дубль.



Как отмечает пресс-служба StatsCentre в «Твиттере», россиянин провёл свой 92-й выездной матч, включая регулярные чемпионаты и плей-офф, в котором забил не менее двух голов. Овечкин сравнялся по этому показателю с легендарным канадцем Уэйном Гретцки.

Напомним, в этой встрече дубль оформил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний россиянин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб. Первая шайба в матче была заброшена капитаном столичной команды при игре в большинстве, а вторая была отправлена в пустые ворота и относится к числу голов в равных составах.