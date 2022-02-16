Швеция — Канада на ОИ: команды не открыли счёт в первом периоде 1/4 финала

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит матч 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года между сборными Швеции и Канады. По окончании первого периода команды не открыли счёт.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, победитель этой встречи сыграет в полуфинале Олимпийских игр со сборной России. Матч состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — в 16:10 по московскому времени.



В другом матче 1/2 финала сыграют команды Финляндии и Словакии. Игра также пройдёт в пятницу и начнётся в 7:10 мск. Ранее в 1/4 финала Олимпиады-2022 Россия обыграла Данию (3:1), финны переиграли Швейцарию (5:1), а словацкая команда оказалась сильнее США (3:2, бул.).



Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля, золотые медали будут разыграны в воскресенье, 20 февраля, начало — в 7:10 по московскому времени.