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Швеция — Канада на ОИ: команды не открыли счёт в первом периоде 1/4 финала

Швеция — Канада на ОИ: команды не открыли счёт в первом периоде 1/4 финала
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В эти минуты в Пекине (Китай) проходит матч 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года между сборными Швеции и Канады. По окончании первого периода команды не открыли счёт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, победитель этой встречи сыграет в полуфинале Олимпийских игр со сборной России. Матч состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — в 16:10 по московскому времени.

В другом матче 1/2 финала сыграют команды Финляндии и Словакии. Игра также пройдёт в пятницу и начнётся в 7:10 мск. Ранее в 1/4 финала Олимпиады-2022 Россия обыграла Данию (3:1), финны переиграли Швейцарию (5:1), а словацкая команда оказалась сильнее США (3:2, бул.).

Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля, золотые медали будут разыграны в воскресенье, 20 февраля, начало — в 7:10 по московскому времени.

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