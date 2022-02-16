Всё самое главное о четвертьфинальных матчах на Играх и раскладах на полуфинал.

Кто с кем сыграет в полуфинале Олимпиады? Расклады на хоккейный плей-офф. Онлайн

16 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 состоятся четвертьфинальные поединки. США — Словакия, Россия — Дания, Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.

По итогам матчей определятся четыре полуфиналиста и перед следующим раундом произойдёт перепосев на основе рейтинга. Перед стартом четвертьфиналов он выглядит следующим образом:

1. США



2. Финляндия



3. Россия



4. Швеция



5. Канада



6. Дания



7. Словакия



8. Швейцария

Самая высокосеяная из прошедших в полуфинал сборных сыграет с командой с худшим посевом, две другие сборные составят вторую пару. В режиме онлайн следим за тем, как будут меняться рейтинг в день четвертьфиналов и расклады на полуфинал.