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Кто с кем сыграет в полуфинале Олимпиады-2022 в хоккее, все пары, расклад, сетка плей-офф онлайн, сборная России

Кто с кем сыграет в полуфинале Олимпиады? Расклады на хоккейный плей-офф. Онлайн
Сергей Емельянов Лев Лукин
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Кто с кем сыграет в полуфинале Олимпиады-2022
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Всё самое главное о четвертьфинальных матчах на Играх и раскладах на полуфинал.

16 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 состоятся четвертьфинальные поединки. США — Словакия, Россия — Дания, Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 07:10 МСК
США
3-й период
2 : 1
Словакия
0:1 Слафковски (Черешняк, Регенда) – 11:45' (5x5)   1:1 Абруццезе (Бенирс, Кэмпфер) – 19:14' (5x5)   2:1 Хентджес (Пербикс, Смит) – 28:56' (5x5)
Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 09:00 МСК
Россия
Не начался
Дания
Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Финляндия
Не начался
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 16:30 МСК
Швеция
Не начался
Канада

По итогам матчей определятся четыре полуфиналиста и перед следующим раундом произойдёт перепосев на основе рейтинга. Перед стартом четвертьфиналов он выглядит следующим образом:

1. США

2. Финляндия

3. Россия

4. Швеция

5. Канада

6. Дания

7. Словакия

8. Швейцария

Самая высокосеяная из прошедших в полуфинал сборных сыграет с командой с худшим посевом, две другие сборные составят вторую пару. В режиме онлайн следим за тем, как будут меняться рейтинг в день четвертьфиналов и расклады на полуфинал.

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В воротах сборной Дании матч начнёт основной голкипер Себастьян Дам. Фредерик Диков, сыгравший в первом матче с Россией, будет его сменщиком. Кроме того, встречу пропустит лидер сборной Дании Никлас Йенсен, получивший травму в матче квалификации с Латвией.

О. Лауридсен — Кристенсен, Нильсен — Бёдкер — Олесен;
Лассен — М. Лауридсен, Сторм — Русселль — Регин;
Ларсен — Н. Б. Йенсен, Мадсен — Бау — Мейер;
Бруггиссер — Якобсен, Поульсен — Й. Йенсен — Огор.

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08:28 Сергей Емельянов

По итогам двух периодов американцы переигрывают словаков со счётом 2:1. До стартового вбрасывание в матче сборной России остаётся ровно 30 минут.

08:13 Сергей Емельянов

Тем временем сборная США делает шаг навстречу выходу в полуфинал Олимпийских игр, впервые захватывая лидерство в матче со словаками. В середине второго периода отличился Сэм Хентджес.

08:06 Сергей Емельянов

Меньше часа остаётся до начала четвертьфинального матча с участием сборной России. И уже известен состав команды Алексея Жамнова на игру со сборной Данией. Место в воротах займёт Иван Федотов. Его сменщиком станет Тимур Билялов.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачёв — Чибисов;
Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;
Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко; Семёнов.

Все подробности матча Россия — Дания будут в отдельном специальном лайве.

Главные матчи России на Олимпиаде! Начинаем в четвертьфинале с Данией. LIVE Главные матчи России на Олимпиаде! Начинаем в четвертьфинале с Данией. LIVE
07:43 Сергей Емельянов

Первый четвертьфинальный матч уже находится в самом разгаре. После первого периода в матче Словакии и США равенство — 1:1.

Счёт в матче открыл 17-летний талант сборной Словакии Юрай Слафковски, который смог отличиться в четвёртом матче из пяти на олимпийском турнире. Это его пятый гол на Олимпийских играх в Пекине, благодаря чему он единолично лидирует в снайперской гонке. Но ещё до перерыва Ник Абруццезе восстановил равновесие на табло.

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