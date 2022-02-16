Кто с кем сыграет в полуфинале Олимпиады? Расклады на хоккейный плей-офф. Онлайн

16 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 состоятся четвертьфинальные поединки. США — Словакия, Россия — Дания, Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.
По итогам матчей определятся четыре полуфиналиста и перед следующим раундом произойдёт перепосев на основе рейтинга. Перед стартом четвертьфиналов он выглядит следующим образом:
1. США
2. Финляндия
3. Россия
4. Швеция
5. Канада
6. Дания
7. Словакия
8. Швейцария
Самая высокосеяная из прошедших в полуфинал сборных сыграет с командой с худшим посевом, две другие сборные составят вторую пару. В режиме онлайн следим за тем, как будут меняться рейтинг в день четвертьфиналов и расклады на полуфинал.
В воротах сборной Дании матч начнёт основной голкипер Себастьян Дам. Фредерик Диков, сыгравший в первом матче с Россией, будет его сменщиком. Кроме того, встречу пропустит лидер сборной Дании Никлас Йенсен, получивший травму в матче квалификации с Латвией.
О. Лауридсен — Кристенсен, Нильсен — Бёдкер — Олесен;
Лассен — М. Лауридсен, Сторм — Русселль — Регин;
Ларсен — Н. Б. Йенсен, Мадсен — Бау — Мейер;
Бруггиссер — Якобсен, Поульсен — Й. Йенсен — Огор.
По итогам двух периодов американцы переигрывают словаков со счётом 2:1. До стартового вбрасывание в матче сборной России остаётся ровно 30 минут.
Тем временем сборная США делает шаг навстречу выходу в полуфинал Олимпийских игр, впервые захватывая лидерство в матче со словаками. В середине второго периода отличился Сэм Хентджес.
Меньше часа остаётся до начала четвертьфинального матча с участием сборной России. И уже известен состав команды Алексея Жамнова на игру со сборной Данией. Место в воротах займёт Иван Федотов. Его сменщиком станет Тимур Билялов.
Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:
Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачёв — Чибисов;
Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;
Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко; Семёнов.
Все подробности матча Россия — Дания будут в отдельном специальном лайве.
Первый четвертьфинальный матч уже находится в самом разгаре. После первого периода в матче Словакии и США равенство — 1:1.
Счёт в матче открыл 17-летний талант сборной Словакии Юрай Слафковски, который смог отличиться в четвёртом матче из пяти на олимпийском турнире. Это его пятый гол на Олимпийских играх в Пекине, благодаря чему он единолично лидирует в снайперской гонке. Но ещё до перерыва Ник Абруццезе восстановил равновесие на табло.
- 16 февраля 2022
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