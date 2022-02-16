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Сборные Швеции и Канады играют вничью после двух периодов 1/4 финала Олимпийских игр

Сборные Швеции и Канады играют вничью после двух периодов 1/4 финала Олимпийских игр
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В эти минуты в Пекине (Китай) проходит матч 1/4 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года между сборными Швеции и Канады. По окончании второго периода счёт ничейный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель встречи сыграет в полуфинале Олимпийских игр со сборной России в пятницу, 18 февраля. Начало игры — в 16:10 по московскому времени.

В другом полуфинальном матче сыграют команды Финляндии и Словакии (18 февраля, 7:10 мск). Ранее в 1/4 финала Олимпиады-2022 Россия обыграла Данию (3:1), финны переиграли Швейцарию (5:1), а словацкая команда оказалась сильнее США (3:2, бул.).

Матч за третье место на Олимпийских играх 2022 года состоится в субботу, 19 февраля. Финал — в воскресенье, 20 февраля (7:10 мск).

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