Россия — Швеция в полуфинале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей

В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сегодня, 18 февраля, сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры запланировано на 16:10 мск.

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд пересекались дважды. В полуфинале ОИ-1994 сильнее оказались хоккеисты «Тре крунур» (4:3). Спустя 12 лет сборная России учинила шведам разгром (5:0) в матче группового раунда ОИ-2006. В обоих случаях в итоге «Тре Крунур» становились золотыми медалистами, а россияне возвращались домой в статусе четвёртой команды олимпийского турнира.

ОИ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ОИ-1994 Норвегия Полуфинал Россия — Швеция 3:4 Тарасенко, Березин, Гусманов — Свенссон, Юлин (2), Бергквист ОИ-2006 Италия Групповой раунд Россия — Швеция 5:0 Ковалёв, Овечкин, Сушинский, Козлов, Афиногенов

В свою очередь в матчах чемпионатов мира сборные России и Швеции встречались 24 раза. Россияне победили в 15 встречах, в том числе и на прошлом мировом первенстве, который проходил в Латвии. В восьми матчах успех праздновали шведы, ещё одна игра завершилась вничью.