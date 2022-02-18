Россия — Швеция в полуфинале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей

В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сегодня, 18 февраля, сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры запланировано на 16:10 мск.
Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд пересекались дважды. В полуфинале ОИ-1994 сильнее оказались хоккеисты «Тре крунур» (4:3). Спустя 12 лет сборная России учинила шведам разгром (5:0) в матче группового раунда ОИ-2006. В обоих случаях в итоге «Тре Крунур» становились золотыми медалистами, а россияне возвращались домой в статусе четвёртой команды олимпийского турнира.
|ОИ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ОИ-1994
|Норвегия
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|3:4
|Тарасенко, Березин, Гусманов — Свенссон, Юлин (2), Бергквист
|ОИ-2006
|Италия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|5:0
|Ковалёв, Овечкин, Сушинский, Козлов, Афиногенов
В свою очередь в матчах чемпионатов мира сборные России и Швеции встречались 24 раза. Россияне победили в 15 встречах, в том числе и на прошлом мировом первенстве, который проходил в Латвии. В восьми матчах успех праздновали шведы, ещё одна игра завершилась вничью.
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1992
|Чехия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|0:2
|Сундин, Ханссон
|ЧМ-1993
|Германия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|2:5
|Бякин, Карпов — Реннберг, Бергквист, Нэслунд, Андерссон (2)
|ЧМ-1993
|Германия
|Финал
|Россия — Швеция
|3:1
|Хомутов, Титов, Николишин — Реннберг
|ЧМ-1997
|Финляндия
|Финальный раунд
|Россия — Швеция
|4:1
|Морозов, Яшин, Прокопьев, Барков — Карлссон
|ЧМ-1999
|Норвегия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|1:4
|Афиногенов — Нюландер, Альфредссон (2), Нэслунд
|ЧМ-2000
|Россия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|4:2
|Харитонов (2), Прокопьев, Буре — Аксельссон, Нурдстрём
|ЧМ-2001
|Германия
|Четвертьфинал
|Россия — Швеция
|3:4 ОТ
|Бут, Твердовский, Карпов — Альфредссон, Юнссон (2), Мудин
|ЧМ-2002
|Швеция
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|0:2
|Дален, Нюландер
|ЧМ-2003
|Финляндия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|2:4
|Григоренко, Ковальчук — Зеттерберг, Хеглунд, Йенссон, Сундин
|ЧМ-2004
|Чехия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|2:3
|Ковальчук (2) — Тёрнстрём, Нюландер, Йенссон
|ЧМ-2005
|Австрия
|Матч за 3-е место
|Россия — Швеция
|6:3
|Афиногенов (2), Ковалёв, Овечкин, Яшин, Сёмин — Сундин, Зеттерберг, Х. Седин
|ЧМ-2006
|Латвия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|3:3
|Овечкин, Михнов (2) — Самуэльссон, Йенссон
|ЧМ-2007
|Россия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|4:2
|Морозов (2), Гребешков, Малкин — Тёрнберг, Стин
|ЧМ-2007
|Россия
|Матч за 3-е место
|Россия — Швеция
|3:1
|Емелин, Зиновьев, Фролов — Стин
|ЧМ-2008
|Канада
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|3:2
|Сёмин, Фёдоров, Овечкин — Вейнхандль, Мортенссон
|ЧМ-2009
|Швейцария
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|6:5 ОТ
|Никулин, Сапрыкин, Калинин (2), Мозякин, Прошкин — Валлин, Строльман, Перссон, Хуселиус (2)
|ЧМ-2012
|Швеция
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|7:3
|Попов, Малкин (3), Емелин, Пережогин, Денисов — Карлссон, Зеттерберг, Франзен
|ЧМ-2014
|Беларусь
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|3:1
|Плотников, Широков. Белов — Мёллер
|ЧМ-2015
|Чехия
|Четвертьфинал
|Россия — Швеция
|5:3
|Мозякин, Широков, Малкин (2), Тарасенко — Клингберг, Ландер, Эрикссон
|ЧМ-2016
|Россия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|4:1
|Дадонов, Панарин, Дацюк, Любимов — Экхольм
|ЧМ-2017
|Германия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|2:1 Б
|Андронов, Панарин (победный буллит) — Линдхольм
|ЧМ-2018
|Дания
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|1:3
|Капризов — Зибанеджад, Ракелль, Экхольм
|ЧМ-2019
|Словакия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|7:4
|Анисимов, Дадонов, Овечкин, Капризов, Григоренко, Малкин, Орлов — Ландескуг, Нюландер, Экман-Ларссон, Клингберг
|ЧМ-2021
|Латвия
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|3:2 Б
|Слепышев, Барабанов, Тарасенко (победный буллит) — Олофссон, Фрёден
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