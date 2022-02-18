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Россия — Швеция в полуфинале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей

Россия — Швеция в полуфинале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей
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В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сегодня, 18 февраля, сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры запланировано на 16:10 мск.

Турнирная сетка плей-офф Олимпийских игр

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд пересекались дважды. В полуфинале ОИ-1994 сильнее оказались хоккеисты «Тре крунур» (4:3). Спустя 12 лет сборная России учинила шведам разгром (5:0) в матче группового раунда ОИ-2006. В обоих случаях в итоге «Тре Крунур» становились золотыми медалистами, а россияне возвращались домой в статусе четвёртой команды олимпийского турнира.

ОИМесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ОИ-1994НорвегияПолуфиналРоссия — Швеция3:4Тарасенко, Березин, Гусманов — Свенссон, Юлин (2), Бергквист
ОИ-2006ИталияГрупповой раундРоссия — Швеция5:0Ковалёв, Овечкин, Сушинский, Козлов, Афиногенов

В свою очередь в матчах чемпионатов мира сборные России и Швеции встречались 24 раза. Россияне победили в 15 встречах, в том числе и на прошлом мировом первенстве, который проходил в Латвии. В восьми матчах успех праздновали шведы, ещё одна игра завершилась вничью.

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1992ЧехияГрупповой раундРоссия — Швеция0:2Сундин, Ханссон
ЧМ-1993ГерманияГрупповой раундРоссия — Швеция2:5Бякин, Карпов — Реннберг, Бергквист, Нэслунд, Андерссон (2)
ЧМ-1993ГерманияФиналРоссия — Швеция3:1Хомутов, Титов, Николишин — Реннберг
ЧМ-1997ФинляндияФинальный раундРоссия — Швеция4:1Морозов, Яшин, Прокопьев, Барков — Карлссон
ЧМ-1999НорвегияГрупповой раундРоссия — Швеция1:4Афиногенов — Нюландер, Альфредссон (2), Нэслунд
ЧМ-2000РоссияГрупповой раундРоссия — Швеция4:2Харитонов (2), Прокопьев, Буре — Аксельссон, Нурдстрём
ЧМ-2001ГерманияЧетвертьфиналРоссия — Швеция3:4 ОТБут, Твердовский, Карпов — Альфредссон, Юнссон (2), Мудин
ЧМ-2002ШвецияГрупповой раундРоссия — Швеция0:2Дален, Нюландер
ЧМ-2003ФинляндияГрупповой раундРоссия — Швеция2:4Григоренко, Ковальчук — Зеттерберг, Хеглунд, Йенссон, Сундин
ЧМ-2004ЧехияГрупповой раундРоссия — Швеция2:3Ковальчук (2) — Тёрнстрём, Нюландер, Йенссон
ЧМ-2005АвстрияМатч за 3-е местоРоссия — Швеция6:3Афиногенов (2), Ковалёв, Овечкин, Яшин, Сёмин — Сундин, Зеттерберг, Х. Седин
ЧМ-2006ЛатвияГрупповой раундРоссия — Швеция3:3Овечкин, Михнов (2) — Самуэльссон, Йенссон
ЧМ-2007РоссияГрупповой раундРоссия — Швеция4:2Морозов (2), Гребешков, Малкин — Тёрнберг, Стин
ЧМ-2007РоссияМатч за 3-е местоРоссия — Швеция3:1Емелин, Зиновьев, Фролов — Стин
ЧМ-2008КанадаГрупповой раундРоссия — Швеция3:2Сёмин, Фёдоров, Овечкин — Вейнхандль, Мортенссон
ЧМ-2009ШвейцарияГрупповой раундРоссия — Швеция6:5 ОТНикулин, Сапрыкин, Калинин (2), Мозякин, Прошкин — Валлин, Строльман, Перссон, Хуселиус (2)
ЧМ-2012ШвецияГрупповой раундРоссия — Швеция7:3Попов, Малкин (3), Емелин, Пережогин, Денисов — Карлссон, Зеттерберг, Франзен
ЧМ-2014БеларусьПолуфиналРоссия — Швеция3:1Плотников, Широков. Белов — Мёллер
ЧМ-2015ЧехияЧетвертьфиналРоссия — Швеция5:3Мозякин, Широков, Малкин (2), Тарасенко — Клингберг, Ландер, Эрикссон
ЧМ-2016РоссияГрупповой раундРоссия — Швеция4:1Дадонов, Панарин, Дацюк, Любимов — Экхольм
ЧМ-2017ГерманияГрупповой раундРоссия — Швеция2:1 БАндронов, Панарин (победный буллит) — Линдхольм
ЧМ-2018ДанияГрупповой раундРоссия — Швеция1:3Капризов — Зибанеджад, Ракелль, Экхольм
ЧМ-2019СловакияГрупповой раундРоссия — Швеция7:4Анисимов, Дадонов, Овечкин, Капризов, Григоренко, Малкин, Орлов — Ландескуг, Нюландер, Экман-Ларссон, Клингберг
ЧМ-2021ЛатвияГрупповой раундРоссия — Швеция3:2 БСлепышев, Барабанов, Тарасенко (победный буллит) — Олофссон, Фрёден
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