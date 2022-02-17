ВХЛ опубликовала пары первого раунда плей-офф Кубка Петрова — 2022

Ханты-мансийская «Югра» стала победителем регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги второй год подряд.
Также официальный сайт ВХЛ представил пары первого раунда плей-офф Кубка Петрова — 2022
«Югра» (1, Ханты-Мансийск) — «Барс» (16, Казань);
«СКА-Нева» (2, Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (15, Альметьевск);
«Рубин» (3, Тюмень) — «Зауралье» (14, Курган);
«Динамо» (4, Санкт-Петербург) — «Челмет» (13, Челябинск);
«Металлург» (5, Новокузнецк) — «Горняк-УГМК» (12, Верхняя Пышма);
«Химик» (6, Воскресенск) — «Сокол» (11, Красноярск);
«Лада» (7, Тольятти) — «Ростов» (10, Ростов-на-Дону);
«Молот» (8, Пермь) — «Торос» (9, Нефтекамск).
Стадии серий матчей по системе плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии, максимальное количество матчей — семь. Первые два матча и в случае необходимости пятый и седьмой проводятся на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного чемпионата.
Серии матчей 1/8 финала Кубка Петрова проводятся в следующие сроки:
Для пар команд 1 — 16, 3 — 14, 5 — 12, 7 — 10
21, 22, 25, 26 февраля, 1*, 4* и 7* марта 2021 года.
Для пар команд 2 — 15, 4 — 13, 6 — 11, 8 — 9
22, 23, 26, 27 февраля, 2*, 5* и 8* марта 2021 года.
*- если понадобятся
- 18 февраля 2022
-
00:16
-
00:00
- 17 февраля 2022
-
23:34
-
22:58
-
22:11
-
22:00
-
21:41
-
21:17
-
20:52
-
20:27
-
20:00
-
19:43
-
19:16
-
19:01
-
18:25
-
18:03
-
17:42
-
17:08
-
16:58
-
15:51
-
15:43
-
14:27
-
13:42
-
12:24
-
12:12
-
12:10
-
12:03
-
11:57
-
11:52
-
11:48
-
11:30
-
11:07
-
10:20
-
09:29
-
09:22