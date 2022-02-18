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Барабанов забросил шайбу за секунду до конца матча, повторив рекорд «Сан-Хосе»

Барабанов забросил шайбу за секунду до конца матча, повторив рекорд «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в овертайме одержали гости со счётом 5:4.

Российский нападающий «акул» Александр Барабанов забросил шайбу за одну секунду до конца основного времени, переведя игру в дополнительное время. 27-летний хоккеист повторил рекорд клуба по времени забитого гола. Также за секунду до конца основного времени счёт сравнивал Эвандер Кейн в январе 2019 года в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:6, ОТ).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

На счету Барабанова в прошедшей встрече также две голевые передачи. В составе «Шаркс» отметились заброшенными шайбами Тимо Майер (дубль) и Логан Кутюр. У «Ванкувера» отличились Брок Бёзер, Куинн Хьюз, Юхо Ламмикко, Конор Гарланд и Джей Ти Миллер.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Миллер, Экман-Ларссон) – 14:54' (5x5)   0:2 Хьюз – 17:40' (5x5)   1:2 Кутюр (Ньето, Грегор) – 23:35' (5x5)   1:3 Ламмикко (Берроуз) – 30:49' (5x5)   2:3 Майер (Гертл, Барабанов) – 34:03' (5x4)   3:3 Майер (Гертл, Барабанов) – 40:45' (5x4)   3:4 Гарланд (Петтерссон) – 54:23' (5x5)   4:4 Барабанов (Майер, Бёрнс) – 59:59' (6x5)   4:5 Миллер (Петтерссон, Хьюз) – 62:39' (3x3)
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