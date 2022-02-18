Барабанов забросил шайбу за секунду до конца матча, повторив рекорд «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в овертайме одержали гости со счётом 5:4.
Российский нападающий «акул» Александр Барабанов забросил шайбу за одну секунду до конца основного времени, переведя игру в дополнительное время. 27-летний хоккеист повторил рекорд клуба по времени забитого гола. Также за секунду до конца основного времени счёт сравнивал Эвандер Кейн в январе 2019 года в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:6, ОТ).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
На счету Барабанова в прошедшей встрече также две голевые передачи. В составе «Шаркс» отметились заброшенными шайбами Тимо Майер (дубль) и Логан Кутюр. У «Ванкувера» отличились Брок Бёзер, Куинн Хьюз, Юхо Ламмикко, Конор Гарланд и Джей Ти Миллер.
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