Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид и Драйзайтль делят первое место, Овечкин — шестой

Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид и Драйзайтль делят первое место, Овечкин — шестой
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одной из встреч «Эдмонтон Ойлерз» обыграл дома «Анахайм Дакс» со счётом 7:3.

Нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид записал на свой счёт две результативные передачи, а форвард Леон Драйзайтль забросил две шайбы.

Таким образом, два хоккеиста «Эдмонтона» делят первое место в гонке бомбардиров НХЛ, набрав по 68 баллов. Макдэвид забросил 25 шайб и отдал 43 голевые передачи, Драйзайтль отличился 35 раз и совершил 33 результативных паса.

Третье место занимает форвард «Флориды Пантерз» Джонатана Юбердо, в активе которого 66 (17+49) очков в 48 матчах.

В топ-10 входят два российских хоккеиста: капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает шестое место, в его активе 62 (31+31) балла за 50 встреч, следом за ним идёт форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Он заработал 59 (22+37) очков после 44 сыгранных матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022