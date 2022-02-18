Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид и Драйзайтль делят первое место, Овечкин — шестой

Сегодня, 18 февраля, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одной из встреч «Эдмонтон Ойлерз» обыграл дома «Анахайм Дакс» со счётом 7:3.
Нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид записал на свой счёт две результативные передачи, а форвард Леон Драйзайтль забросил две шайбы.
Таким образом, два хоккеиста «Эдмонтона» делят первое место в гонке бомбардиров НХЛ, набрав по 68 баллов. Макдэвид забросил 25 шайб и отдал 43 голевые передачи, Драйзайтль отличился 35 раз и совершил 33 результативных паса.
Третье место занимает форвард «Флориды Пантерз» Джонатана Юбердо, в активе которого 66 (17+49) очков в 48 матчах.
В топ-10 входят два российских хоккеиста: капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает шестое место, в его активе 62 (31+31) балла за 50 встреч, следом за ним идёт форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Он заработал 59 (22+37) очков после 44 сыгранных матчей.
- 18 февраля 2022
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