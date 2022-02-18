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Песков ответил на вопрос, будет ли Путин смотреть полуфинал Россия — Швеция на Олимпиаде

Песков ответил на вопрос, будет ли Путин смотреть полуфинал Россия — Швеция на Олимпиаде
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли Владимир Путин смотреть полуфинальный матч на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) между сборными России и Швеции.

«Не думаю, что Путин сегодня будет смотреть хоккей», — приводят слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Встреча между сборными России и Швеции пройдёт сегодня, 18 февраля, на стадионе «Национальный». Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первым финалистом олимпийского хоккейного турнира стала сборная Финляндии, одержавшая победу над Словакией (2:0). Матч за бронзовые медали с участием словаков состоится завтра, 19 февраля, в 16:10 мск. Финал пройдёт в Пекине в воскресенье, 20 февраля (7:10 мск).

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