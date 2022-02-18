Капитан сборной России Шипачёв объяснил, почему его не поставили бить буллит в полуфинале
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Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1.
Болельщики очень сильно нервничали? Мы тоже. Очень рад, что мы выиграли. Отыгрались по буллитам. Верили друг в друга. Пацаны все красавцы. Почему меня не поставили бить буллит? Потому что я их не бью. Есть ребята помастеровитее меня.
Что чувствовали, когда стояли обнявшись на буллитах? Мы верили друг в друга и в тех ребят, которые били буллиты. Федотов — красавец. Мы были дружны и рады, что идём дальше.
Почему был такой тяжёлый овертайм? Не знаю», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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