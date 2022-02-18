Роман Ротенберг поздравил сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпийских игр

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» поздравил мужскую сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Друзья, коллеги, ребята! Поздравляю с выходом в финал! Снова верю в успех и снова желаю удачи! Между 2018 и 2022 годами ФХР в сборной было проделано много работы. Вы — молодцы! Ваш Роман Ротенберг», — говорится в сообщении.
Напомним, в Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.
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- 18 февраля 2022
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