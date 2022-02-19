За 30 лет лишь пять хоккеистов смогли забить больше Капризова в первых 100 матчах в НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.



Счёт во встрече был открыт на 8-й минуте — нападающий хозяев Кирилл Капризов отличился при игре в большинстве, набрав своё 60-е (23+37) очко в сезоне в 100-м матче в НХЛ. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло. Позже Капризов отдал голевую передачу.



Капризов набрал 112 очков (50+62) в своих первых 100 матчах. Как отмечает пресс-служба НХЛ, с сезона-1991/1992 Капризов стал лишь седьмым игроком, которому покорилась отметка в 50+ голов в первых 100 встречах в НХЛ. Другие хоккеисты, которые добились этого, — Теэму Селянне (84), Эрик Линдрос (67), Александр Овечкин (64), Павел Буре (64), Остон Мэттьюс (52) и Илья Ковальчук (50). Таким образом, больше Капризова смогли забросить лишь пять игроков.

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