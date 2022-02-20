Жёсткая драка Донато и Коулмана в матче «Калгари» – «Сиэтл». Видео

Сегодня, 20 февраля, в Калгари (Канада) на арене «Скотиабанк Саддлдом» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

На пятой секунде третьего периода нападающий «Калгари» Блейк Коулман и форвард «Сиэтла» Райан Донато подрались, нанеся друг другу несколько жёстких ударов. Коулман первым уложил соперника на лёд, но упал вместе с ним. Сразу после этого момента судьи разняли хоккеистов.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Напомним, в составе хозяев отличились Мэттью Ткачук и Элиас Линдхольм, а российский форвард Никита Задоров отметился результативной передачей. Единственный гол гостей на счету Калле Йернкрока.