Жёсткая драка Донато и Коулмана в матче «Калгари» – «Сиэтл». Видео

Сегодня, 20 февраля, в Калгари (Канада) на арене «Скотиабанк Саддлдом» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
На пятой секунде третьего периода нападающий «Калгари» Блейк Коулман и форвард «Сиэтла» Райан Донато подрались, нанеся друг другу несколько жёстких ударов. Коулман первым уложил соперника на лёд, но упал вместе с ним. Сразу после этого момента судьи разняли хоккеистов.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.
Напомним, в составе хозяев отличились Мэттью Ткачук и Элиас Линдхольм, а российский форвард Никита Задоров отметился результативной передачей. Единственный гол гостей на счету Калле Йернкрока.
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