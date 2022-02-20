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Грицюк: с Омском пока ничего не обсуждал. Я мечтаю сыграть в НХЛ

Грицюк: с Омском пока ничего не обсуждал. Я мечтаю сыграть в НХЛ
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Нападающий сборной России Арсений Грицюк поделился эмоциями от Олимпиады-2022 после поражения от Финляндии в финале турнира (1:2).

«Для меня это первая Олимпиада. Расстроен, ведь были шансы. У меня был момент во втором периоде, но я поспешил. Не хватило опыта принять правильное решение. Я не скажу, что у нас не пошла игра. Это финны выступили прекрасно. Вся команда понимала, за что будет бороться сегодня. В конце концов серебряная медаль тоже неплохо. Не у каждого есть такая награда.

Что касается моих планов, у меня ещё год контракта с «Авангардом», с Омском пока ничего не обсуждал. Но да, я мечтаю сыграть в НХЛ», – передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в полуфинале Грицюк забил победный буллит в ворота Швеции.

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