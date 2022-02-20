Московское «Динамо» в контрольном матче обыграло «Авангард»

Сегодня, 20 февраля, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся контрольный матч, в котором омский «Авангард» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе хозяев отличился Никита Сошников с передач Владимира Брюквина и Алексея Береглазова. У Гостей голами отметились Роб Клинкхаммер, Артём Фёдоров, Владислав Ефремов и Андре Петерссон.
Напомним, обе команды продолжают подготовку к серии плей-офф. В первом раунде динамовцы встретятся «Северсталью», первый матч пройдёт 2 марта. «Авангард» сыграет в первом раунде с «Ак Барсом», стартовая встреча состоится также 2 марта.
Напомним, КХЛ в начале февраля приняла решение о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту побед.
- 20 февраля 2022
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