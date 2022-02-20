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Московское «Динамо» в контрольном матче обыграло «Авангард»

Московское «Динамо» в контрольном матче обыграло «Авангард»
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Сегодня, 20 февраля, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся контрольный матч, в котором омский «Авангард» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе хозяев отличился Никита Сошников с передач Владимира Брюквина и Алексея Береглазова. У Гостей голами отметились Роб Клинкхаммер, Артём Фёдоров, Владислав Ефремов и Андре Петерссон.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 февраля 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Сошников (Брюквин, Береглазов) – 02:00' (5x5)   1:1 Клинкхаммер – 11:26' (5x5)   1:2 Фёдоров (Якимов, Педан) – 26:17' (5x5)   1:3 Ефремов – 53:04' (5x5)   1:4 – 59'

Напомним, обе команды продолжают подготовку к серии плей-офф. В первом раунде динамовцы встретятся «Северсталью», первый матч пройдёт 2 марта. «Авангард» сыграет в первом раунде с «Ак Барсом», стартовая встреча состоится также 2 марта.

Напомним, КХЛ в начале февраля приняла решение о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту побед.

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