Московское «Динамо» в контрольном матче обыграло «Авангард»

Сегодня, 20 февраля, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся контрольный матч, в котором омский «Авангард» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе хозяев отличился Никита Сошников с передач Владимира Брюквина и Алексея Береглазова. У Гостей голами отметились Роб Клинкхаммер, Артём Фёдоров, Владислав Ефремов и Андре Петерссон.

Напомним, обе команды продолжают подготовку к серии плей-офф. В первом раунде динамовцы встретятся «Северсталью», первый матч пройдёт 2 марта. «Авангард» сыграет в первом раунде с «Ак Барсом», стартовая встреча состоится также 2 марта.

Напомним, КХЛ в начале февраля приняла решение о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту побед.