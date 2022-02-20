ИИХФ в шуточном рейтинге – о России: мы вернёмся под другим именем
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Международная Федерация хоккея (ИИХФ) ежедневно на официальном сайте ведёт рейтинг команд. В заключительный день мужского олимпийского турнира в графе России была опубликована шутка о том, что на следующую Олимпиаду россияне приедут под другим названием.
На минувших Играх спортсмены из России выступали под флагом Олимпийского комитета России из-за дисквалификации, которая закончится в конце 2022 года. Таким образом, на следующую Олимпиаду должна приехать сборная России — с флагом и гимном страны.
Напомним, россияне заняли второе место, уступив команде Финляндии в финале со счётом 1:2. После первого периода команда Алексея Жамнова вела в счёте, но во второй и третьей двадцатиминутках пропустила по голу и уступила.
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