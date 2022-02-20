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Ни один игрок ЦСКА в составе сборной России не заработал положительную полезность на ОИ

Ни один игрок ЦСКА в составе сборной России не заработал положительную полезность на ОИ
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В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, став победителем Олимпийских игр.

По данным InStat, ни один игрок московского ЦСКА в составе сборной России не заработал положительную полезность на Олимпийских играх.

Антон Слепышев – «-1»
Михаил Григоренко – «-1»
Сергей Андронов – 0
Павел Карнаухов – 0
Сергей Плотников – 0
Никита Нестеров – 0.

Кроме того, показатель полезности «0» заработали защитники Дамир Шарипзянов и Александр Елесин. Остальные игроки закончили турнир с положительным коэффициентом. Лучшим стал Егор Яковлев — «+4».

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