Ни один игрок ЦСКА в составе сборной России не заработал положительную полезность на ОИ

В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, став победителем Олимпийских игр.

По данным InStat, ни один игрок московского ЦСКА в составе сборной России не заработал положительную полезность на Олимпийских играх.



Антон Слепышев – «-1»

Михаил Григоренко – «-1»

Сергей Андронов – 0

Павел Карнаухов – 0

Сергей Плотников – 0

Никита Нестеров – 0.



Кроме того, показатель полезности «0» заработали защитники Дамир Шарипзянов и Александр Елесин. Остальные игроки закончили турнир с положительным коэффициентом. Лучшим стал Егор Яковлев — «+4».