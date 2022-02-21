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Два очка Панарина и 29 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

Два очка Панарина и 29 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».Встреча состоялась в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

За «Рейнджерс» отличились Райан Строум и российский нападающий Артемий Панарин. Также Панарин в этой встрече отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 29 бросков.

В составе «Оттавы» единственный гол забил Тим Штюцле. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Оттава» потерпела третье поражение за последние четыре игры. «Рейнджерс», в свою очередь, одержал четвёртую победу за последние пять игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2022, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Штюцле (Годетт, Зайцев) – 04:52' (5x5)   1:1 Строум (Шнайдер, Панарин) – 07:27' (5x5)   1:2 Панарин (Зибанеджад, Строум) – 29:14' (5x4)
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